Cercando Alaska 2, la seconda stagione si farà?

Questa sera, mercoledì 17 giugno 2020, finisce Cercando Alaska. La serie tv in onda su Sky Atlantic è stata trasmessa per quattro settimane con otto episodi a partire dal 27 maggio ed è tratta dall’omonimo romanzo di John Green, l’autore di Colpa delle stelle (diventato un caso editoriale e anche un film molto acclamato). La storia di Alaska e Miles invece è diventata una serie tv e il pubblico di Sky che ha seguito le peripezie di questi adolescenti si chiede: ma ci sarà una seconda stagione? Capiremo cos’è successo a questi ragazzi?

La risposta in realtà non è ancora stata data per certa. Parliamo di un progetto televisivo che è nato come una miniserie, ciò significa che il suo arco temporale previsto non era sicuramente più lungo di una stagione. Ciò nonostante, Cercando Alaska è stato acclamato da critica e pubblico, dunque sorge spontanea la domanda: che la popolarità abbia dato una seconda occasione alla serie tv?

Tutto su Cercando Alaska: trama, cast, trailer e streaming

Cercando Alaska 2, ci sarà una seconda stagione? La parola di John Green

Attualmente, Hulu (che negli Stati Uniti si è occupata della realizzazione della serie) non ha ancora annunciato il rinnovo della serie tv. Anche lo showrunner non sembra essere interessato alla produzione di un secondo capitolo. Del resto, anche John Green ha spiegato via social che la realizzazione di Cercando Alaska 2 sarebbe improbabile, dal momento che anche il romanzo presenta una solida conclusione della storia.

Dobbiamo anche ammettere che, sempre John Green, ha spiegato che un seguito potrebbe comunque esserci, magari cambiando angolazione della storia. La trama potrebbe infatti seguire le vicende di Pudge, dopo che si è unito a una squadra di calcio inglese di nono livello.

Al momento, comunque, non abbiamo conferme sul futuro di Cercando Alaska, che termina con la prima stagione questa sera, mercoledì 17 giugno 2020, in prima serata su Sky Atlantic.

Potrebbero interessarti Paradiso amaro: trama, cast, trailer e streaming del film su Canale 5 Paradiso amaro trama: di cosa parla il film su Canale 5 con George Clooney Paradiso amaro cast: attori e personaggi del film in onda su Canale 5