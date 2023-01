C’era una volta il Principe Azzurro: trama, personaggi, doppiatori e streaming

Stasera, sabato 21 gennaio 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda C’era una volta il Principe Azzurro, film d’animazione del 2018 scritto e diretto da Ross Venokur. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Filippo Azzurro è stato maledetto sin da bambino dalla consigliera di suo padre Nemesi Maldamore: il ragazzo ha il potere di ammaliare con la sua presenza ogni donna che incontra. Anche Biancaneve, Cenerentola e la Bella Addormentata sono innamorate di lui e tutte e tre fidanzate, ognuna all’insaputa dell’altra, con il bel Filippo.

L’incantesimo si potrà rompere solo se prima del suo ventunesimo compleanno il giovane Philippe troverà il suo vero amore. Ma il padre, stanco della sua leggerezza, lo invia in una missione sconosciuta per trovare il vero amore insieme a un uomo di nome Lenny. Sotto le vesti di quest’ultimo, in verità, c’è la ladra di gioielli Lenore, anche lei maledetta dalla stessa strega; infatti, al contrario del principe, la ragazza non è in grado di provare amore.

Per evitare le guardie reali, si nasconde in una panetteria mentre Cenerentola, Biancaneve e la Bella Addormentata entrano per ordinare delle torte nuziali. Spacciandosi per un fornaio e rubando tutti i loro beni Lenore capisce che sono tutte e tre sono fidanzate con Filippo e lo rivela alle ragazze, questo causa scandalo in tutto il regno. Lenore viene arrestata e poi, corrotta dai tre guardiani della principesse, convinta a portare il principe in un luogo chiamato Montagna di Fuoco solo in cambio delle loro ricchezze. Per evitare altri scontri con le guardie reali e sapere come Filippo reagisce di fronte alle donne, continua a travestirsi .

C’era una volta il Principe Azzurro: personaggi e doppiatori

Abbiamo visto la trama di C’era una volta il Principe Azzurro, ma quali sono i personaggi e i loro doppiatori italiani? Ecco l’elenco completo:

Veronica Puccio: Lenore

Emanuele Ruzza: Principe Filippo Azzurro

Laura Romano: Nemesi Maldamore

Joy Saltarelli: Cenerentola

Giulia Tarquini: Biancaneve

Valentina Favazza: Bella Addormentata

Fabrizio Pucci: Re Azzurro

Francesca Fiorentini: Mezzo-Oracolo

Claudia Catani: Capa Matilijia

Alessandro Quarta: Fata Madrina

Gerolamo Alchieri: Frazelli

Alberto Angrisano: Re Bello

Roberto Fidecaro: Nano

Roberto Draghetti: Boia

Streaming e tv

Dove vedere C’era una volta il Principe Azzurro in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 21 gennaio 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.