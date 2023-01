Cenerentola: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 1, 5 gennaio 2023

Questa sera, 5 gennaio 2023, su Rai 1 in prima serata dalle 21.25 va in onda il film Cenerentola, pellicola del 2015 diretto da Kenneth Branagh. Il film, con protagonista Lily James, è l’adattamento cinematografico della celebre fiaba di Cenerentola e remake in live action del film d’animazione del 1950. Ma qual è la trama, cast, il trailer e dove vedere in streaming Cenerentola? Di seguito tutte le informazioni.

Trama

La protagonista della vicenda è Ella (Lily James), dolce e altruista figlia di un mercante di tessuti, rimasta orfana di madre in tenera età. Sperando di creare una nuova armonia familiare, il padre di Ella sposa la vedova Lady Tremaine (Cate Blanchett). L’elegante e algida donna e le sgraziate figlie Anastasia (Holliday Grainger) e Genoveffa (Sophie McShera) approfittano della morte del capofamiglia per prendere pieno possesso dell’eredità.

Ancora scioccata e triste, Ella si trova ad essere considerata una vera e propria domestica, rinominata Cenerentola. Nonostante la ragazza reagisca positivamente ai continui soprusi, un giorno ha un crollo e cerca conforto nel bosco. Qui la ragazza si imbatte in Kit (Richard Madden). Ella rimane molto affascinata dal giovane, inconsapevole che lui sia il principe. Per rivedere la fanciulla, Kit decide di organizzare una grande festa, invitando tutti gli abitanti del paese. Ella è emozionata all’idea di rivedere Kit ma Lady Tremaine e le sorellastre, estremamente invidiose della sua bellezza, distruggono il suo abito e le impediscono di recarsi al ballo.

Fortunatamente, la fata madrina (Helena Bonham Carter) accorre in aiuto della fanciulla e, con la sua magia, le dona un nuovo abito e una scintillante carrozza, trainata da bianchi cavalli. Conscia che l’incantesimo durerà solo fino a mezzanotte, Ella si reca al ballo e catalizza l’attenzione di Kit, del quale scopre la vera identità. Ben presto, tuttavia, sopraggiunge l’ora di lasciare il palazzo e, nella precipitosa fuga, Cenerentola perde la sua scarpetta. Il principe vuole trovarla a tutti i costi, ma Lady Tremaine vuole sottrarre alla figliastra il lieto fine…

Cenerentola: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Cenerentola? Protagonisti sono Lily James, Hayley Atwell, Cate Blanchett, Richard Madden, Helena Bonham Carter, Stellan Skarsgård, Sophie McShera, Holliday Grainger, Derek Jacobi, Ben Chaplin, Nonso Anozie, Rob Brydon, Eloise Webb, Laurie Calvert. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Lily James: Ella

Richard Madden: principe azzurro

Cate Blanchett: Lady Tremaine

Helena Bonham Carter: fata madrina

Stellan Skarsgård: granduca

Derek Jacobi: re

Nonso Anozie: capitano

Hayley Atwell: madre di Ella

Ben Chaplin: padre di Ella

Eloise Webb: Ella bambina

Holliday Grainger: Anastasia

Sophie McShera: Genoveffa

Alex Macqueen: banditore reale

Rob Brydon: maestro Phineus

Jana Perez: principessa Selina di Saragozza

Tom Edden: valletto lucertola

Gareth Mason: cocchiere oca

Trailer

Vediamo ora il trailer del film Cenerentola in onda su Rai 1.

Streaming e tv