Cattivissimo me 3: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film

Questa sera, sabato 2 marzo 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Cattivissimo me 3, film d’animazione del 2017 diretto da Pierre Coffin, Kyle Balda ed Eric Guillon. È il terzo capitolo della saga di cui fanno parte Cattivissimo me, Cattivissimo me 2 e lo spin-off/prequel del 2015 Minions. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un anno dopo gli eventi del secondo film, Gru è ormai diventato un agente ufficiale dell’AVL. Questa volta lui e la sua collega (e moglie) Lucy Wilde vengono incaricati di catturare il malvagio Balthazar Bratt, un supercriminale che da giovane era una star televisiva degli anni ’80, ma una volta entrato nell’età della pubertà ha perso la sua fama. Bratt tenta di rubare un grosso diamante, ma Gru riesce a recuperare il gioiello, facendosi però scappare il criminale. Per questo Valerie Da Vinci, il nuovo e severo capo della lega anti crimine lo licenzia insieme a Lucy.

Tornati a casa i due raccontano tutto alle loro figlie Margo, Edith e Agnes, che ci restano molto male e i Minion si dimettono e se ne vanno di casa, non accettando il fatto che Gru non voglia più fare il supercattivo. A questo si aggiunge il fatto che il professor Nefario si sia accidentalmente congelato con la carbonite. Nel frattempo Bratt riesce a rubare il diamante con uno stratagemma, mentre Gru e Lucy si ritrovano senza lavoro. Un giorno a casa di Gru si presenta un uomo dicendo di essere stato mandato da Dru, il fratello gemello di Gru, ma quest’ultimo lo caccia, dicendo di non avere un fratello, ma l’uomo gli mostra una foto di Gru e Dru da bambini.

Gru va dalla madre per chiederle spiegazioni e lei gli spiega che dopo la nascita dei figli i genitori divorziarono e ognuno si prese in custodia uno dei figli: la madre Gru e il padre Dru. Gru parte quindi con la famiglia per andare a conoscere il fratello, uguale a lui ma come unica differenza: ha una folta chioma bionda. I gemelli passano la giornata insieme creando un buon rapporto.

In seguito Dru mostra al fratello il covo segreto di loro padre, il più grande cattivo della storia, molto orgoglioso di Gru ma che considerava Dru un fallito: quest’ultimo chiede al fratello di insegnargli come diventare un supercattivo. Dopo un iniziale rifiuto Gru decide di andare a rubare il diamante da Bratt, con l’intento di consegnarlo alla giustizia e riavere il lavoro indietro.

Cattivissimo me 3: personaggi e doppiatori

Abbiamo visto la trama di Cattivissimo me 3, ma quali sono i personaggi e doppiatori del film? Di seguito l’elenco completo:

Max Giusti: Gru Felonius, Dru

Arisa: Lucy Wilde

Paolo Ruffini: Balthazar Bratt

Rossa Caputo: Margo

Veronica Benassi: Edith

Sara Tesei: Agnes

Carlo Cosolo: Silas Caprachiappa

Ralph Palka: Fritz

Luigi Ferraro: Clive

Alessia Amendola: Valerie DeVinci

Manuela Andrei: Marlena Gru

Streaming e tv

Dove vedere Cattivissimo me 3 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 2 marzo 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.