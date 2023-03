Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 7 marzo 2023 su Rai 3

Questa sera, martedì 7 marzo 2023, su Rai 3 torna Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 7 marzo 2023, di Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rai 3.

Le anticipazioni della puntata di stasera, 7 marzo 2023

Questa sera, martedì 7 marzo 2023, torna Bianca Berlinguer per una nuova puntata di Cartabianca. Nel corso della serata si parlerà di diversi temi: la guerra in Ucraina, a oltre un anno dall’inizio dell’invasione russa, l’esito delle primarie nel Pd con la storica vittoria di Elly Schlein e i motivi di scontro tra le varie forze politiche, come i fatti di Firenze e la strage di migranti a Cutro. E ancora le nuove misure per sostituire il reddito di cittadinanza. In studio diversi ospiti del mondo della politica e del giornalismo.

Gli ospiti di questa sera

Ospiti della puntata di oggi, martedì 7 marzo 2023, del programma di Bianca Berlinguer Cartabianca saranno: Stefano Bonaccini, Presidente Emilia-Romagna, Partito Democratico Silvia Sardone, Lega Laura Boldrini, Partito Democratico Stefano Cappellini, la Repubblica Maurizio Belpietro, direttore La Verità e Panorama Luisella Costamagna, giornalista Francesco Borgonovo, vicedirettore La Verità Orlando Amodeo, medico soccorritore Alessandro Orsini, prof. Sociologia del terrorismo internazionale Cecilia Sala, il Foglio e Chora Media Marino Sinibaldi, giornalista Alona Kliuieva, Scuola Dante Alighieri Kiev Mauro Corona, alpinista e scrittore.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 7 marzo 2023 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 103 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.