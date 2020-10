Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 27 ottobre 2020 su Rai 3

CARTABIANCA ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 27 ottobre 2020, su Rai 3 torna Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 27 ottobre 2020, di Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rai 3.

Cartabianca: le anticipazioni della puntata di stasera, 27 ottobre

Questa sera, martedì 27 ottobre 2020, nello studio di Bianca Berlinguer si parlerà ovviamente dell’emergenza Coronavirus. Bianca Berlinguer dedicherà la parte più corposa della trasmissione alla seconda ondata di Covid-19 che sta riguardando il nostro Paese e in generale tutto il mondo, specie l’Europa. Il governo ha appena varato un nuovo Dpcm, necessario dopo il balzo dei contagi, con nuove misure restrittive. Il provvedimento sarà sufficiente a far cambiare l’andamento della curva epidemiologica? E quali saranno le conseguenze economiche? Particolarmente colpiti sono i lavoratori della ristorazione, con la chiusura di bar e ristoranti dalle 18. L’esecutivo Conte ha promesso aiuti economici. Basteranno? Molto colpiti da questa seconda ondata nuovamente i lavoratori dello spettacolo, con la chiusura di teatri, cinema e concerti.

Gli ospiti di questa sera

Tra gli ospiti di Cartabianca di stasera, 27 ottobre 2020:

Massimo Galli, direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco di Milano

Matteo Bassetti, direttore Clinica Malattie Infettive Ospedale San Martino di Genova

Flavio Insinna, conduttore de L’Eredità

Andrea Orlando, vicesegretario Partito Democratico

Giovanni Toti, Presidente Liguria – Cambiamo!

Luigi de Magistris, sindaco di Napoli – Democrazia autonomia

Paolo Mieli, giornalista e scrittore

Lucia Annunziata, conduttrice di Mezz’ora in più

Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano

Nunzia De Girolamo

Claudio Amendola, attore e regista

Antonello Colonna, chef

Enrico Lucci, giornalista

Mauro Corona ci sarà?

Mauro Corona stasera, 27 ottobre, sarà a Cartabianca? Al momento non c’è ancora alcuna certezza sul futuro dell’opinionista “sanzionato” dai vertici Rai dopo un acceso scontro con la conduttrice Bianca Berlinguer (QUI IL VIDEO) durante la diretta del 29 settembre. L’eccentrico scultore/alpinista, presenza fissa del talk dal 2018, è stato escluso dalla puntata di martedì scorso nonostante le scuse pubbliche fornite alla conduttrice. Intanto in un’intervista a Repubblica l’alpinista ha dichiarato: “Io sono un cattivo esempio, figlio di pessimi esempi. Dipendo dall’alcol, per questo mi accompagna la tentazione del suicidio. Finito questo colloquio vado al bar a bere. È orrendo: distruggo me e le persone che mi restano vicino. Non dico che smetterò: mi terrorizza sapere di non volerlo fare – ha detto l’ospite fisso di Cartabianca, Mauro Corona -. Il punto è che non si può diventare i bambini che non si è stati. Agli altri chiedo solo di essere diversi da me. Negli ultimi anni ho pensato più volte di impiccarmi. Non l’ho fatto per salvare la dignità di chi mi è rimasto vicino. Prima sentivo un vuoto. Ci sono voluti anni per capire che quel vuoto era il bisogno di essere riconosciuto, ammirato, persino invidiato e fermato per strada. Lo ammetto: ho voluto diventare famoso per cattiveria e in parte per vendetta”. L’assenza di Corona nelle ultime puntate è stata commentata così da Bianca Berlinguer: “Non è per una mia scelta”. Stasera ci sarà? Non ci resta che aspettare per saperlo.

Dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv e live streaming il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 27 ottobre 2020 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.

Potrebbero interessarti Il Collegio 5: chi è Marco Crivellini, uno degli alunni della quinta edizione Il Collegio 5: chi è Marco Chingari, il professore di Musica Il Collegio 5: chi è Patrizio Cigliano, il professore di recitazione