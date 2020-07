Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 14 luglio 2020 su Rai 3

CARTABIANCA ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 14 luglio 2020, su Rai 3 torna Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 14 luglio 2020, di Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rai 3.

Cartabianca: le anticipazioni della puntata di stasera, 14 luglio

Questa sera, 14 luglio 2020, nello studio di Bianca Berlinguer spazio all’emergenza legata all’epidemia di Covid-19, soprattutto in relazione alle sue conseguenze sull’economia e al piano di aiuti che si pone come obiettivo quello di scongiurarla. “Cosa deciderà il Consiglio Europeo del 17 e 18 luglio? Riuscirà a varare quel piano di aiuti che tanto serve al nostro Paese per cercare di scongiurare il rischio di tensioni sociali, provocate da una crisi economica che appare sempre più drammatica?” sono le domande a cui la trasmissione cercherà di dare una risposta. Di tutto questo e molto altro si parlerà stasera a Cartabianca con tanti ospiti, collegamenti e servizi.

Gli ospiti di questa sera

Gli ospiti di stasera saranno: notizia in aggiornamento

Cartabianca anticipazioni: dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 14 luglio 2020 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.

