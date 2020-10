Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 13 ottobre 2020 su Rai 3

CARTABIANCA ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 13 ottobre 2020, su Rai 3 torna Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 13 ottobre 2020, di Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rai 3.

Cartabianca: le anticipazioni della puntata di stasera, 13 ottobre

Questa sera, martedì 13 ottobre 2020, nello studio di Bianca Berlinguer si parlerà inevitabilmente dell’emergenza Coronavirus. Bianca Berlinguer dedicherà la parte più corposa della trasmissione alla seconda ondata di Covid 19 che proprio in questi giorni sta terrorizzando l’Italia e il mondo. Il nostro Paese ha numeri più bassi rispetto ai vicini europei, ma la situazione è ugualmente molto preoccupante anche perché il ritorno del virus sta interessando anche quelle regioni del centro-sud che lo scorso inverno erano passate quasi illese attraverso la prima ondata. Sarà in grado il nostro sistema sanitario di fronteggiare la nuova ondata di questa terribile pandemia? E ancora: Governo e regioni riusciranno a stabilire un piano da seguire per salvaguardare la salute degli italiani senza danneggiare un’economia già allo stremo? Ovviamente poi si parlerà anche del nuovo Dpcm firmato la scorsa notte dal Governo.

Gli ospiti di questa sera

Ospiti di Cartabianca di stasera:

Mauro Corona ci sarà?

Mauro Corona stasera sarà a Cartabianca? Al momento non c’è ancora alcuna certezza sul futuro dell’opinionista “squalificato” dai vertici Rai dopo un acceso scontro con la conduttrice Bianca Berlinguer (QUI IL VIDEO) durante la diretta del 29 settembre. L’eccentrico scultore/alpinista, presenza fissa del talk dal 2018, è stato escluso dalla puntata di martedì scorso nonostante le scuse pubbliche fornite alla conduttrice. Intanto in un’intervista a Repubblica l’alpinista ha dichiarato: “Io sono un cattivo esempio, figlio di pessimi esempi. Dipendo dall’alcol, per questo mi accompagna la tentazione del suicidio. Finito questo colloquio vado al bar a bere. È orrendo: distruggo me e le persone che mi restano vicino. Non dico che smetterò: mi terrorizza sapere di non volerlo fare – ha detto l’ospite fisso di Cartabianca, Mauro Corona -. Il punto è che non si può diventare i bambini che non si è stati. Agli altri chiedo solo di essere diversi da me. Negli ultimi anni ho pensato più volte di impiccarmi. Non l’ho fatto per salvare la dignità di chi mi è rimasto vicino. Prima sentivo un vuoto. Ci sono voluti anni per capire che quel vuoto era il bisogno di essere riconosciuto, ammirato, persino invidiato e fermato per strada. Lo ammetto: ho voluto diventare famoso per cattiveria e in parte per vendetta”.

Dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv e live streaming il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 13 ottobre 2020 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.

Potrebbero interessarti DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 13 ottobre 2020 su La7 Skyscraper streaming live e diretta tv: dove vedere il film Imma Tataranni, cosa è successo nell’ultima puntata andata in onda il 6 ottobre