Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 11 aprile 2023 su Rai 3

Questa sera, martedì 11 aprile 2023, su Rai 3 torna Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 11 aprile 2023, di Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rai 3.

Le anticipazioni della puntata di stasera, 11 aprile 2023

Questa sera, martedì 11 aprile 2023, torna Bianca Berlinguer per una nuova puntata di Cartabianca. Nel corso della serata si parlerà di diversi temi: l’immigrazione, le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, i ritardi sul Pnrr, la guerra in Ucraina, a oltre un anno dall’inizio dell’invasione russa, la crescita del Pd. In studio diversi ospiti del mondo della politica e del giornalismo.

Gli ospiti di questa sera

Ospiti della puntata di oggi, martedì 11 aprile 2023, del programma di Bianca Berlinguer Cartabianca saranno:

Fabio Rampelli, Vicepresidente della Camera – Fratelli d’Italia

Vittorio Sgarbi, Sottosegretario alla Cultura e critico d’arte

Gaia Tortora, vicedirettrice Tg La7

Silvia Sardone, Lega

Morgan, cantautore e conduttore di StraMorgan

Luisella Costamagna, giornalista

Gad Lerner, giornalista

Valentina Petrini, giornalista

Francesco Borgonovo, vicedirettore La Verità

Lorenzo Biagiarelli, food blogger

Valerio Rossi Albertini, fisico CNR e conduttore di Quasar

Mauro Corona, alpinista e scrittore

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 11 aprile 2023 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 103 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.