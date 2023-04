Chi è Carlo Marrale, il cantante ex Matia Bazar ospite a Oggi è un altro giorno: carriera, moglie, figli, età

Carlo Marrale è un noto cantante e chitarrista, tra i fondatori del gruppo dei Matia Bazar, ospite a Oggi è un altro giorno su Rai 1. Il chitarrista e storico co-fondatore dei Matia Bazar è stato un nome importante nel mondo della musica italiana, che ha scritto alcune delle canzoni più famose di sempre della nostra canzone. Classe 1952, è nato a Genova. Fondatore negli anni Settanta dei Jet, storico gruppo italiano solo omonimo rispetto alla band australiana esplosa negli anni Duemila, è diventato famoso per aver fondato anche i Matia Bazar.

Stasera che sera, Per un’ora d’amore, C’è tutto un mondo intorno e Vacanze romane, sono solo alcuni dei titoli scritti per il noto gruppo. Ha lasciato la band nel 1993 per dedicarsi alla sua carriera da solista, a causa di alcuni contrasti con alcuni membri del gruppo, in particolare con la voce Laura Valente. Sembra che Carlo non sia mai riuscito ad accettare l’abbandono di Antonella Ruggiero, e che dopo il suo addio avrebbe preferito diventare lui il cantante, lasciando quindi i Matia Bazar.

Nel 1994 lo abbiamo visto sul palco di Sanremo, per l’ottava volta in carriera, ma prima da solista, con il brano L’ascensore. Pur essendo un ottimo musicista, Carlo Marrale da solita non ha replicato il grande successo avuto con i Matia Bazar. Dopo un album nel 2007, Melody Maker, sembra che si sia un po’ allontanato dal mondo della musica. Recentemente ha collaborato con Silvia Mezzanotte, presente anche lei a Oggi è un altro giorno, tornando a suonare alcuni dei grandi classici dei Matia Bazar. “Quella con il grande fondatore della band è un’avventura iniziata prima della pandemia. La scomparsa di Giancarlo Golzi, nel 2015, ha creato grave destabilizzazione nel gruppo provocando nel 2016 la mia fuoriuscita e l’anno successivo quella di Piero Cassano. Io e Carlo ci siamo incontrati qualche tempo dopo e abbiamo iniziato a progettare insieme uno spettacolo”, ha raccontato Silvia Mezzanotte.

Per quanto riguarda la vita privata, il cantante è molto riservato. Non si sa quindi se sia sposato, se abbia una compagna né se abbia dei figli.