Chi era Carlo Alberto Dalla Chiesa raccontato ne Il nostro generale

Chi era Carlo Alberto Dalla Chiesa, raccontato da Sergio Castellitto ne Il nostro generale, la nuova serie tv in onda su Rai 1? Carlo Alberto dalla Chiesa, 1920, è stato un generale italiano che ha combattuto la mafia. Figlio a sua volta di un generale dei carabinieri, decise di entrare nell’esercito durante la seconda guerra mondiale partecipando alla Resistenza. Dopo la guerra, ha combattuto il banditismo in Campania e poi anche in Sicilia ed è entrato nei carabinieri.

Nell’arco della sua carriera ha preso parte a tanti momenti importanti: ha indagato su Cosa Nostra, ha lottato contro le Brigate Rosse, su sua proposta fu creato il “Nucleo speciale Antiterrorismo” e nel 1982 fu nominato prefetto di Palermo con l’incarico di contrastare Cosa Nostra. Fu proprio a Palermo che venne assassinato, pochi mesi dopo il suo insediamento nella strage di via Carini, dove morirono anche Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo.

Streaming e tv

