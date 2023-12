Capodanno in musica 2024 streaming e diretta tv: dove vedere l’evento

Stasera, 31 dicembre 2023, alle ore 21 su Canale 5 va in onda Capodanno in musica 2024, il programma con cui Mediaset ha deciso – ancora una volta – di festeggiare il nuovo anno in diretta tv. Alla conduzione Federica Panicucci. Come lo scorso anno la location sarà quella di Genova, con la suggestiva cornice di Piazza De Ferrari. La serata prenderà il via al termine del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica. Sul palco si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli idoli dei più giovani. Dove vedere Capodanno in musica 2024 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda stasera – 31 dicembre 2023 – alle ore 21 su Canale 5.

Capodanno in musica 2024 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Per chi non la potrà seguire in diretta tv, la serata vivrà sulle frequenze di Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno, Radio Piterpan.

Biglietti

Abbiamo visto dove vedere Capodanno in musica 2024 in diretta tv e live streaming, ma i biglietti dove si comprano? L’evento è totalmente gratuito. L’accesso in Piazza De Ferrari a Genova sarà “libero” già dalle ore precedenti l’inizio dell’evento. La capienza però non è infinita. Per questioni di sicurezza infatti potrebbero esserci delle chiusure. Tutto dipenderà dall’affluenza.