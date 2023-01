Cani sciolti: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Cani sciolti è il film in onda questa sera, mercoledì 4 gennaio 2023, su Sky Cinema Uno alle ore 21.15. La pellicola del 2013, con protagonisti Denzel Washington e Mark Wahlberg, è l’adattamento cinematografico della miniserie a fumetti 2 Guns. Protagonisti sono Mark Wahlberg e Denzel Washington. La regia è di Baltasar Kormákur. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Cani sciolti? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Durante l’ultimo anno di servizio, l’agente della DEA Bobby Trench (Denzel Washington) e l’ufficiale della marina statunitense Marcus Stigman (Mark Wahlberg) hanno lavorato sotto copertura per infiltrarsi in un potente giro di narcotrafficanti. Nonostante abbiano scoperto di essere entrambi dalla parte della legge, i due continuano a guardarsi con sospetto e poca fiducia. Per loro sfortuna, l’unico modo per sopravvivere è fare squadra: dopo aver fallito una delicata missione che consisteva nell’infiltrarsi in un cartello di droga messicano, i due agenti vengono abbandonati dai loro capi, i quali negano persino la loro esistenza.

Trench e Stigman si trovano quindi inseguiti dalle autorità – per chiuderli in prigione – e dal boss Papi Greco (Edward James Olmos), che invece li vorrebbe sotto terra. Incastrati in una sanguinaria rete fatta di rivalità e corruzione, gli agenti sono inseguiti e minacciati da tutte le parti, ma le competenze criminali che hanno sviluppato durante il lavoro di copertura si riveleranno utili per cercare di salvarsi…

Cani sciolti: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Cani sciolti, ma qual è il cast? Protagonisti sono Mark Wahlberg, Denzel Washington, James Marsden, Bill Paxton, Paula Patton, Edward James Olmos, Robert John Burke, Fred Ward, James Rawlings, Patrick Fischler. Vediamo tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Denzel Washington: Robert “Bobby” Trench

Mark Wahlberg: Michael “Stig” Stigman

James Marsden: Quince

Paula Patton: Deb

Bill Paxton: Earl

Edward James Olmos: Papi Greco

Evie Thompson: Patsy

Fred Ward: ammiraglio Tuwey

Robert John Burke: Jessup

Greg Sproles: capo Lucas

Patrick Fischer: dottor Ken

Edgar Arreola: Rudy

Derek Solorsano: Ferret Nose Julio

Kyle Russell Clements: Teemo

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama e il cast del film Cani sciolti, ma dove vedere il film in diretta tv e in streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 4 gennaio 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.