Califano: il cast (attori) completo del film tv

Qual è il cast completo di Califano, il film tv che racconta la vita di Franco Califano in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Leo Gassmann: Franco Califano

Giampiero De Concilio: Antonello Mazzeo

Valeria Bono: Ornella Vanoni

Andrea Ceravolo: Gianni Minà

Angelina Cinquantini: Mita Medici

Angelo Donato Colombo: Francis Turatello

Jacopo Dragonetti: Edoardo Vianello

Andrea Dugoni: Alfredo Rossi

Celeste Savino: Rita De Tommaso

La storia comincia a Roma nel 1984. Al Teatro Parioli, mille spettatori attendono che salga sul palco il Maestro, il Poeta, il saltimbanco, il Califfo. Franco è nel camerino in attesa di quella che sarà la serata più importante della sua vita: d’ora in avanti basta follie, sarà il miglior Califano possibile. Di lì a poco sei uomini in divisa faranno irruzione nel camerino, gli metteranno le manette ai polsi e lo faranno sfilare davanti al suo pubblico esterrefatto.

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) completo di Califano, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 11 febbraio 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.