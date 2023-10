Bussano alla porta: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, lunedì 30 ottobre 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film Bussano alla porta pellicola del 2023 diretta da M. Night Shyamalan. Si tratta dell’adattamento cinematografico del romanzo del 2018 La casa alla fine del mondo. Vediamo insieme la trama e il cast del film.

Trama

La piccola Wen (Kristen Cui) e i suoi due papà, Eric e Andrew (Jonathan Groff e Ben Aldridge), decidono di trascorrere qualche giorno in una casa isolata in mezzo ai boschi, completamente circondati e immersi nella natura. Mentre sta giocando nella foresta, però, Wen si imbatte in un grosso e robusto uomo di nome Leonard (Dave Bautista), che si pone in modo gentile e sembra interessato a parlare con lei. Poco dopo l’arrivo di Leonard, Wen nota che altre tre persone (Rupert Grint, Nikki Amuka-Bird e Abby Quinn) si stanno avvicinando, tutti con in mano diversi strumenti e oggetti.

Wen corre a casa ad avvertire i suoi genitori dell’imminente minaccia rappresentata dai quattro sconosciuti, ma i suoi papà credono che sia tutto frutto della fantasia della bambina e non le danno importanza. I due, però, dovranno ricredersi quando i quattro estranei busseranno alla loro porta, intenzionati a entrare in ogni modo possibile. Una volta fatta irruzione nella casa, Wen, Eric e Andrew vengono presi in ostaggio dai quattro sconosciuti armati, che chiedono alla famiglia di compiere una scelta impensabile per evitare l’Apocalisse: sacrificare uno di loro tre.

Non solo uno tra la bambina e i suoi papà deve morire, ma dovrà essere uno dei due mariti o la stessa Wen a uccidere la vittima prescelta. Con un accesso limitato al mondo esterno, la famiglia deve decidere se credere davvero alle parole dei quattro improvvisatisi Cavalieri dell’Apocalisse prima che tutto sia perduto…

Bussano alla porta: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Bussano alla porta? Tra gli attori protagonisti troviamo Dave Bautista, Rupert Grint, Nikki Amuka-Bird, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Abby Quinn, Kristen Cui, William Ragsdale. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Dave Bautista: Leonard

Jonathan Groff: Eric

Ben Aldridge: Andrew

Nikki Amuka-Bird: Sabrina

Kristen Cui: Wen

Abby Quinn: Adriane

Rupert Grint: Redmond

Streaming e tv