Bus 657: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Stasera, mercoledì 7 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Bus 657, film del 2015 diretto da Scott Mann con protagonisti Jeffrey Dean Morgan, Robert De Niro, Kate Bosworth, Morris Chestnut, Dave Bautista e Gina Carano. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo Heist di Stephen C. Sepher. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Luke Vaughn lavora al casinò Swan, gestito dallo spietato Francis Silva detto Pope. La figlia di Luke, Riley, è ammalata di cancro e necessita di un intervento, ma Luke non possiede il denaro necessario per coprire le spese e se non lo trova entro pochi giorni la figlia verrà tolta dalla lista d’attesa. Cox, un altro dipendente dello Swan, gli propone di mettersi in società per organizzare un furto nello stesso casinò. Costretto dalla necessità decide, pur contro voglia, di accettare. Lui, Cox e due suoi compari organizzano così il furto di un’ingente somma di denaro che il casinò non potrà reclamare ufficialmente in quanto, come intuito da Cox, palesemente denaro sporco da riciclare. Al termine del furto, scoperti dalle guardie del casinò e con il loro autista che nel frattempo è scappato, Luke, Cox e l’altro complice ferito, si trovano costretti a sequestrare il bus 657 e a prendere in ostaggio le persone che si trovano a bordo, tra le quali una donna incinta. L’agente di pattuglia Kris Bajos nota la prima fase della presa in ostaggio e così i rapinatori si trovano inseguiti dalla polizia e dagli scagnozzi di Pope.

Mentre ‘Dog’, il socio e successore di Pope, si ingegna per recuperare i tre milioni di dollari, Pope rintraccia la propria figlia Sydney per lasciarle il suo impero. Davanti all’ostilità della figlia che disprezza la sua attività economica, ammette quanto lei intuisce e cioè che ha pochissimo da vivere. La figlia gli ricorda che non potrà comprare il suo amore con i soldi ma solo sacrificando il suo passato.

Nella primissima fase della presa degli ostaggi, il comportamento sensibile di Luke riesce a convincere l’agente a non far precipitare la situazione, contro gli ordini dei suoi superiori. Il detective che prende in mano la situazione evita il licenziamento per insubordinazione dell’agente Kris e questa riceve l’incarico di rifornire l’autobus di carburante. Durante questo rifornimento vengono rilasciati due ostaggi: una donna incinta e un bambino.

Bus 657: il cast

Abbiamo visto la trama di Bus 657, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jeffrey Dean Morgan: Luke Vaughn

Robert De Niro: Francis ‘Il Papa’ Silva

Kate Bosworth: Sydney Silva

Gina Carano: Kris Bajos

Morris Chestnut: Derrick ‘The Dog’ Prince

Dave Bautista: Cox

Mark-Paul Gosselaar: Marconi

D. B. Sweeney: Bernie

Stephen Cyrus Sepher: Julian Dante

Streaming e tv

Dove vedere Bus 657 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 7 febbraio 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.