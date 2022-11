Burraco fatale: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2

Questa sera, 2 novembre 2022, su Rai 2 va in onda il film Burraco finale, pellicola del 2020 diretta da Giuliana Gamba. Il film è stato presentato fuori concorso al Bari International Film Festival. Tra i protagonisti Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Caterina Guzzanti e Paola Minaccioni. Di seguito tutte le informazioni sul film.

Trama

Il film diretto da Giuliana Gamba, racconta la storia di quattro amiche di mezza età, Irma (Claudia Gerini), Eugenia (Angela Finocchiaro), Miranda (Caterina Guzzanti) e Rina (Paola Minaccioni). Tutte caratterialmente diverse e ognuna a modo suo con una propria particolarità. Il gruppo si conosce ormai da diverso tempo, grazie alle partite a carte giocate per evadere dalla quotidianità e da un’insoddisfacente vita di coppia. Tra una giocata e l’altra, le donne si confidano, si scambiano gossip, affrontando la vita con un finto cinismo per nasconde il loro bisogno d’affetto e la loro ricerca fallace di emozioni forti. Quando le quattro si iscrivono a un torneo nazionale di burraco, non immaginano certo che possono avere una seconda possibilità e che alla loro età possono ancora provare un amore passionale. Impareranno così che la vita è proprio come una partita a burraco, nulla è mai scontato…

Burraco fatale: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? La pellicola vanta molti attori famosi tra cui Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Caterina Guzzanti, Paola Minaccioni, Mohamed Zouaoui, Loretta Goggi, Michela Quattrociocche, Pino Quartullo, Antonello Fassari, Morena Gentile. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Claudia Gerini: Irma

Angela Finocchiaro: Eugenia

Caterina Guzzanti: Miranda

Paola Minaccioni: Rina

Mohamed Zouaoui: Nabil

Loretta Goggi: Sibilla

Michela Quattrociocche: Ada

Pino Quartullo: Marco

Antonello Fassari: padre di Rina

Samuel Vargu: Alex

Morena Gentile: Paola

Salvatore Mazza: uomo nella bisca clandestina

Piermaria Cecchini: Abusatore

Barbara Foria: Donna che fa il numero

Rodolfo Bigotti: conoscente

Margherita Mazzucco: figlia di Miranda

Trailer

Di seguito il trailer del film Burraco fatale, in onda su Rai 2 il 2 novembre 2022.

Streaming e tv

Dove vedere Burraco fatale in diretta tv e in streaming? Appuntamento questa sera, 2 novembre 2022, su Rai 2 dalle ore 21.20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.