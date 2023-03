Bullet Train: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Stasera, martedì 14 marzo 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Bullet Train, film statunitense del 2022 diretto da David Leitch. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo del 2010 I sette killer dello Shinkansen (Maria Bītoru) scritto da Kōtarō Isaka. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Yuichi Kimura assiste suo figlio Wataru, in coma in ospedale. Il padre di Yuichi lo rimprovera per non essere intervenuto in tempo, lasciando invece che il bambino venisse spinto giù da un tetto. A Tokyo, intanto, un ex assassino riceve una chiamata dal suo supervisore che gli assegna una missione: salire sulla tratta dello shinkansen Tokyo-Kyoto e rubare una valigetta con l’adesivo di un trenino sul manico. All’uomo viene assegnato il nome in codice di Ladybug e gli viene detto che sta sostituendo un collega di nome Carver, che all’ultimo ha rinunciato per motivi di salute. Ladybug recupera dall’armadietto indicatogli tutto l’occorrente necessario (tranne la pistola, che rifiuta di prendere per una questione di principio).

Nel mentre, una ragazza, nome in codice Prince, è seduta in un vagone in prima classe; le si avvicina Yuichi per chiederle un’informazione e lei lo stordisce con un’arma elettrica. Yuichi aveva ricevuto un biglietto in ospedale, che lo informava come la persona che aveva spinto suo figlio si sarebbe trovata su quel treno, seduta al posto B4, il posto di Prince. La ragazza dice a Yuichi di essere stata proprio lei a spingere Wataru giù dal tetto, con il preciso intento di attirarlo lì per chiedergli di eliminare Morte Bianca. Se si rifiuterà, lei farà uccidere Wataru da un suo sicario, che in questo momento si trova in ospedale davanti al bambino. Yuichi si rassegna a collaborare e Prince per incentivarlo gli consegna una pistola con una microcarica esplosiva all’interno.

Bullet Train: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Bullet Train, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Brad Pitt: Ladybug

Joey King: Prince

Aaron Taylor-Johnson: Tangerine

Brian Tyree Henry: Lemon

Andrew Koji: Yuichi Kimura “il Padre”

Hiroyuki Sanada: l’anziano

Michael Shannon: Morte Bianca

Bad Bunny: Wolf

Sandra Bullock: Maria Beetle

Zazie Beetz: Hornet

Logan Lerman: figlio di Morte Bianca

Masi Oka: controllore del treno

Channing Tatum: passeggero del treno

Ryan Reynolds: Carver

David Leitch: Jeff Zufelt

Streaming e tv

Dove vedere Bullet Train in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 14 marzo 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.