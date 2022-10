Non bastava Fiorello, anche Bruno Vespa ha sbottato contro il Tg1. Il conduttore di Porta a Porta non le manda a dire ai colleghi del telegiornale diretto da Monica Maggioni, già in questi giorni finiti al centro delle polemiche per lo scontro con Fiorello, il quale con il suo show avrebbe tolto spazio al contenitore mattutino della testata. Come sapete, alla fine lo showman siciliano è stato dirottato su Rai 2. Questa volta Vespa non ha gradito il mancato rispetto, a suo dire, dei tempi lasciati all’edizione notturna del Tg1, che inframezza il suo talk. Inoltre i conduttori del telegiornale, nel salutare, non ridarebbero la linea a Porta a Porta, facendo quindi poco gioco di squadra tra rete e testata.

Un vero e proprio sfogo, al quale lo storico giornalista si è lasciato andare nel corso della puntata di ieri sera, 20 settembre, manifestando un evidente disappunto: “Adesso c’è il Tg1. Io amo il Tg1 e annuncerò sempre il Tg1. Qualche conduttore non ci ama e quindi finito il Tg1 dicono ‘ci vediamo domani mattina’, come se dopo la serata fosse finita”, ha detto Vespa, che del primo telegiornale italiano è stato anche direttore.

Il cronista ha poi criticato gli spazi eccessivi presi dal Tg1, che ridarebbe la linea a Porta a Porta in ritardo: “Preghiamo anche il Tg1 di stare nei limiti che sono stati concordati di tempo, senza sforamenti che sono quotidiani ormai”. Dopo il caso Fiorello, dunque, un’ulteriore dimostrazione di quello che sarebbe un clima tesissimo all’interno di Rai 1 e nei rapporti con il tg.