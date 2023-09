Chi è Brigitte Nielsen, l’attrice ospite a Domenica In: età, anni, marito, figli, carriera, vita privata

Brigitte Nielsen è una nota attrice e conduttrice danese, è nata il 15 luglio 1963 a Rødovre, e ospite questo pomeriggio a Domenica In. Ha debuttato come modella, si è sposata diverse volte (e una tra queste è stata con Sylvester Stallone) e oggi ha cinque figli. La bella Brigitte ha una vasta carriera alle spalle, ed è nota anche per i look aggressive degli anni Ottanta, oltre che per la sua travagliata vita sentimentale. Scopriamo meglio chi è.

Carriera e vita privata

Il primo matrimonio è stato nel 1983 con il compositore danese Kasper Winding. Dalla loro unione, è nato il primogenito Julian nel 1984. In seguito, sul set di Rocky IV, Brigitte Nielsen s’innamorò di Sylvester Stallone con il quale convolò a nozze nel 1985 dopo nove mesi di fidanzamento. Il loro matrimonio durò due anni.

Ha avuto poi una relazione con Mark Gastineau dal 1988 al 1990, alla quale è seguita quella con Sebastian Copeland, terminata poco dopo. Nel 1993, ha sposato il suo quarto marito Raoul Meyer, con il quale si è trasferita in Svizzera.

Nel 2006, è la volta dell’attuale marito: un barista sardo di Iglesias, Mattia Dessì, con il quale si trasferisce poi definitivamente a Los Angeles, lasciandosi quindici anni d’Italia alle spalle. Brigitte ha cinque figli: dopo Julian, in ordine sono arrivati Killian, Douglas Aaron, Raoul e Frida.

Il suo esordio è avvenuto nel mondo della moda: Brigitte Nielsen ha sfilato per stilisti celebri come Versace, Armani e Ferré destreggiandosi tra Milano, New York e Parigi per poi essere notata proprio in Italia, dal produttore Dino De Laurentiis che l’ha voluta al fianco di Arnold Schwarzenegger nel film “Yado”: è stato in quel momento che ha preso il via la sua carriera cinematografica.

In seguito, recitando al fianco di Stallone, l’abbiamo vista in “Rocky IV” e “Cobra”; ma è con la sua recitazione in “Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills II” al fianco di Eddie Murphy che Brigitte viene inquadrata come la perfetta donna per il cinema d’azione, sexy e pericolosa. Tra i diversi film della sua carriera ricordiamo “Paparazzi”, “Il giorno del giudizio”, “Ronal Barbaren”, “Mercenarie” e “Creed II”.

Abbiamo visto Brigitte anche nelle vesti di conduttrice televisiva, la prima volta proprio in Italia al fianco di Pippo Baudo e Lorella Cuccarini per “Festival”, uno show di canale 5 dove la Nielsen ha presentato anche un suo album intitolato “Everybody Tells a Story”.

Dopo essere comparsa nel video “Liberian Girl” di Michael Jackson insieme da altre star di Hollywood, Brigitte Nielsen ha inciso il suo secondo album “I Am the One… Nobody Else”. Nel 2000, ha utilizzato lo pseudonimo di Gitta per pubblicare un nuovo singolo, “No More Turning Back”, che ha ottenuto molto successo nelle discoteche spagnole. Nel 2008, è uscito il suo ultimo disco intitolato semplicemente “Brigitte Nielsen”.

Nel 1992, Brigitte ha condotto il Festival di Sanremo, ancora una volta affiancando Pippo Baudo; è stata inviata del programma “La sai l’ultima?”, concorrente del “Grande Fratello” danese ed è comparsa in una puntata di “Un posto al sole”. Abbiamo visto Brigitte in televisione grazie a “Fantaghirò 2” e ai suoi diversi sequel, ma anche in “Squadra Speciale Stoccarda”, “Aiutami Hope!” e “Portlandia”. Nel 2019, è stata ospite in prima serata, insieme alla sua famiglia, nel programma “Live – Non è la D’Urso”. Su Instagram è attualmente seguita da quasi 200mila persone.