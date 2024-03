Boss in incognito: le anticipazioni della puntata del docu-reality in replica su Rai 2

Questa sera, lunedì 25 marzo 2024, su Rai 2 dalle 21.20 va in onda in prima serata una puntata in replica di Boss in incognito, il docu-reality condotto da Max Giusti. Il programma racconta le storie degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie: camuffati, con una nuova identità e un aspetto fisico inedito, grazie a trucco e parrucco. Ma non saranno solo i boss ad andare in incognito: anche Max Giusti, come nelle tre precedenti edizioni, andrà in incognito e scenderà nuovamente in campo per conto dei boss sostituendoli in alcune occasioni. Un nuovo camuffamento per lui che, ogni volta, si presenterà con un nome diverso. Di seguito tutte le anticipazioni, l’azienda, il datore di lavoro e la location della puntata di Boss in incognito, su Rai 2 il 25 marzo.

Anticipazioni, azienda, datore di lavoro, location

Dopo il successo dell’ultima stagione, stasera va in onda una puntata delle scorse edizioni. Protagonista Martina Oliviero, giovane manager dell’azienda omonima, che produce torrone e cioccolata per la grande distribuzione. La sede dell’azienda si trova a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, conta 120 dipendenti, 10mila mq di stabilimenti e, ogni anno, trasforma 8mila quintali di cioccolata e produce oltre 5mila quintali di torrone. Nel corso della puntata Martina Oliviero incontra i propri operai: Mina, che la affianca nella produzione del torrone, Angela che la guida nel confezionamento manuale del torrone friabile, Gerardo con cui prepara le barrette di croccante e Mary con la quale seleziona e impacchetta i torroncini. Ad aiutarla, nella sua missione in incognito, Max Giusti, che si cimenta nella produzione delle arachidi pralinate affiancando l’operaia Barbara.

Streaming e tv

Dove vedere Boss in incognito in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 alle ore 21,20 oggi, 25 marzo 2024, con il docu-reality condotto da Max Giusti. Rai 2 è visibile al tasto 2 del digitale terrestre o 102 di Sky. Se non siete a casa potete seguirlo su RaiPlay o recuperare le puntate on-demand.