Boss in incognito 2023: le anticipazioni della terza puntata del docu-reality di Rai 2, 23 gennaio

Questa sera, 23 gennaio 2023, su Rai 2 dalle 21.20 va in onda in prima serata Boss in incognito 2023, la nuova stagione del docu-reality condotto da Max Giusti. Dopo il grande successo dell’ultima edizione, torna lo show che racconta le storie degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie: camuffati, con una nuova identità e un aspetto fisico inedito, grazie a trucco e parrucco. Ma non saranno solo i boss ad andare in incognito: come nelle due precedenti edizioni, anche Max Giusti scenderà in campo e si trasformerà in Josè, un operaio di origine cilene che andrà in missione per conto del boss, sostituendolo in alcune occasioni. Di seguito tutte le anticipazioni, l’azienda, il datore di lavoro e la location della terza puntata di Boss in incognito 2023, su Rai 2 il 23 gennaio.

Anticipazioni, azienda, datore di lavoro, location

Saranno cinque le puntate di questa stagione che racconteranno nuove aziende, nuovi imprenditori, nuovi operai che, con il loro lavoro, fanno grande il nostro Paese. Angelo Pinto, amministratore delegato di Pinto srl, azienda che produce sistemi oscuranti, tapparelle, box doccia e porte a soffietto, è il protagonista di questo secondo appuntamento.

La Pinto srl ha una storia lunga trent’anni e due stabilimenti in Italia, uno a Fidenza a uno a Polla, in provincia di Salerno. Ed è proprio in quest’ultimo stabilimento che il boss andrà in missione sotto copertura. L’azienda vanta 250 dipendenti e realizza 300.000 prodotti al giorno, per un fatturato di quasi 80 milioni di euro l’anno. Angelo Pinto lavorerà con Tayna, con cui creerà i box doccia; con Christian, con cui darà vita alla tapparella; con Selene per l’assemblaggio e il confezionamento delle tapparelle; e con Carmen per la realizzazione della mazzetta dei colori. Ad aiutare il boss ci sarà, come sempre, Max Giusti, che, nei panni di Josè, con Giuseppe produrrà una porta a soffietto.

L’esperienza di Boss in incognito permetterà ai boss, lavorando gomito a gomito con i propri dipendenti, di conoscere meglio chi lavora per loro e scoprire, più dall’interno, punti di forza e criticità della loro azienda. Dall’altro lato, i lavoratori, senza saperlo, potranno farsi conoscere dai propri titolari, spesso considerati inarrivabili, ma anche conoscerli umanamente, e non solo professionalmente. Due mondi solitamente separati e distanti avranno così l’opportunità di incontrarsi e comprendersi meglio.

Agli operai, impegnati a lavorare con il loro boss o con Max Giusti (entrambi camuffati), verrà detto – per non farli insospettire – che si sta girando “Missione lavoro”, un nuovo factual che racconta il mondo dell’imprenditoria e del lavoro italiano in un momento difficile e pieno di sfide, non solo per le imprese ma per tutto il Paese. Solo una volta terminata la settimana di riprese nell’azienda, i lavoratori scopriranno che sono stati affiancati nelle loro mansioni dal loro boss e, in alcuni casi, da Max Giusti, che svelerà la sua vera identità.

Streaming e tv

Dove vedere Boss in incognito 2023 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 alle ore 21.20 oggi, 23 gennaio 2023, con la nuova edizione del docu-reality condotto da Max Giusti. Rai 2 è visibile al tasto 2 del digitale terrestre o 102 di Sky. Se non siete a casa potete seguirlo su RaiPlay o recuperare le puntate on-demand.