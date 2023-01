Boomerissima: anticipazioni, giochi e ospiti della terza puntata, 24 gennaio

Stasera, martedì 24 gennaio 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la seconda puntata di Boomerissima, il nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi che metterà per la prima volta a confronto due generazioni: quella dei boomers, ovvero i vip che, come la conduttrice, hanno amato molto gli anni ’80 e ’90, e quella dei millennials, le celebrity che hanno invece vissuto prevalentemente l’epoca del nuovo millennio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Terza puntata di Boomerissima, il programma condotto da Alessia Marcuzzi anche in questa nuova puntata, metterà a confronto, in un clima leggero che unisce il varietà al game-show, la generazione dei boomers con quella dei millennials. Due epoche diverse tra loro, rappresentate da due distinti gruppi di celebrity che, all’interno del format prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia, si troveranno a vivere un vero e proprio viaggio negli anni Ottanta, Novanta e Duemila. A guidarli, la stessa Alessia Marcuzzi che, per l’occasione, prenderà parte in prima persona ai diversi momenti di animazione, aggiungendo al suo noto ruolo di conduttrice, quello di ballerina e showgirl.

Le squadre che si sfideranno nella terza puntata saranno composte da: Lodovica Comello, Geppi Cucciari, Francesca Manzini, l’indimenticata Corona, il Re delle pentole e dei materassi Giorgio Mastrota, Mietta, Francesco Paolantoni, il giovane Riki, l’attore astro nascente della fiction Rai Pierpaolo Spollon, Drusilla Foer, Rocco Hunt e Nek. Obiettivo degli sfidanti: riuscire a convincere, tra un match e l’altro, il pubblico presente in sala, che la propria epoca sia la migliore di sempre, dimostrando come invece non lo sia quella degli avversari.

In questo terzo appuntamento le squadre si confronteranno anche attraverso nuovi e inediti giochi, ancora più coinvolgenti, incentrati sulla memoria e sul divertimento. Non mancheranno poi, momenti di varietà, in un’atmosfera impreziosita dai grandi effetti scenici: dall’armadio con i poteri magici al salotto back in time, per rivivere in un clima di allegria, alcuni dei personaggi, della musica, dei programmi tv, delle mode e in generale del costume del passato. Chi riuscirà a superare in modo brillante tutte le prove e ad avere la meglio nella fase de L’arringa finale?

Giochi

Ma quali sono i giochi di Boomerissima? Diversi sono i giochi a cui i concorrenti potranno essere sottoposti: da Super Hit, dove ogni squadra deve dimostrare che la musica dei suoi anni è la più coinvolgente; a Che anno è, in cui si chiederà ai giocatori di indovinare l’anno esatto di uscita di un determinato filmato della propria epoca; fino a Tutti cantano Sanremo, dove ogni squadra dovrà saper dimostrare di interpretare al meglio i brani della sua generazione, e tanti altri. Un percorso che porta poi a L’arringa, il temutissimo round finale in cui un esponente di ciascuna squadra avrà il compito di convincere il pubblico che la sua epoca è la migliore e a votare per il proprio team.