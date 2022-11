Rai, flop della Bobo Tv: Vieri difende il programma sui Mondiali in Qatar

Altro che flop, la trasmissione va alla grandissima: è quanto sostiene l’ideatore della Bobo Tv, l’ex calciatore Christian Vieri, la cui trasmissione è sbarcata sulla Rai in occasione dei Mondiali in Qatar ottenendo però diverse critiche e anche ascolti deludenti tanto da essere stata definita un flop.

Sin dal suo esordio, infatti, la trasmissione è stata aspramente criticata sui social per via della sua breve durata, appena 4 minuti, ma anche per i contenuti trattati nel corso di ogni singola puntata.

Il programma, inoltre, ha ottenuto ascolti al di sotto delle aspettative: la prima puntata ha registrato oltre 700mila spettatori, per uno share pari al 6,1%, mentre la seconda è stata vista da poco più di 600mila spettatori con lo share che è calato al 5 per cento.

Per questo motivo Striscia La Notizia nella serata di mercoledì 23 novembre ha consegnato il Tapiro d’Oro a Christian Vieri, che però si è difeso dalla critiche.

“La gente può dire quello che vuole, non conosce i numeri che stiamo facendo. Io dico che la Bobo Tv in Qatar sta andando alla grandissima. Sono pillole di quattro minuti ciascuna, più di tanto non puoi fare e dire in Rai, sono i tempi televisivi” ha affermato l’ex calciatore che poi ha attaccato chi ha criticato la trasmissione: “Ci sono tanti invidiosi e rosiconi che parlano male di noi solo per finire sui giornali”.