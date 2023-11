Bobo Tv, Adani risponde a Vieri: “Se era giusto cambiare perché nessuno sapeva?”

Lele Adani ha deciso di tornare a dire la sua sul clamoroso addio alla Bobo Tv. L’ha fatto con una storia Instagram abbastanza “criptica”, ma molto chiara per i suoi fan: “Ma se era giusto cambiare perché nessuno sapeva? Viva il futbol!”, le parole dell’ex difensore riferite molto probabilmente alle parole pronunciate da Bobo Vieri a Striscia la Notizia (“Possiamo dire che dopo qualche anno era giusto cambiare. Abbiamo finito, è la vita”). Sui motivi della fine del rapporto di lavoro tra Adani, Ventola, Cassano e Vieri ancora non è stata fatta luce.

Il primo a sbottonarsi è stato Cassano: “Noi tre avevamo un’idea, volevamo andare avanti come sempre. Ma per farlo serve che si decida in quattro: non deve decidere uno solo e non si deve decidere in cinque”, le parole del barese sempre a Striscia. Quindi la risposta di Vieri, anche lui “attapirato” da Valerio Staffelli: “Non è vero niente. Ognuno dice quello che vuole, ma per me non ha senso rispondere. Certe cose rimangono private, restano nello spogliatoio”.

“Possiamo dire che dopo qualche anno era giusto cambiare – ha poi aggiunto Vieri -. Abbiamo finito, è la vita. Non so nemmeno chi sia questo quinto uomo. E non è neanche vero che io non volessi fare i teatri – ha precisato Bobo -. Ma a tutti quei maiali, vigliacchi e topi di fogna che dicevano che la motivazione fosse economica una cosa la dico: siete dei falliti”. Infine la stoccata di Lele Adani sui social. Fine della storia? Probabilmente no.

Intanto, Vieri ha cambiato format con tanti ospiti che si stanno avvicendando: nella prossima puntata della BoboTv sarò accompagnato da altri ex compagni di squadra: Nicola Amoruso, Adriano, Alino Diamanti e Mark Iuliano.