Blanca streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata della fiction

Stasera, lunedì 13 dicembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Blanca, serie televisiva italiana diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, e liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi aventi per protagonista l’omonimo personaggio. La serie verrà trasmessa ogni lunedì in prima serata e vede come protagonista Maria Chiara Giannetta. Dove vedere Blanca in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda stasera, lunedì 13 dicembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

Blanca streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Blanca, ma quante puntate sono previste? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda 6 puntate. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):