Blackout 2 – Le verità nascoste: le anticipazioni della terza puntata, 28 gennaio 2025

Questa sera, martedì 28 gennaio 2025, su Rai 1 va in onda la terza puntata di Blackout 2 – Le verità nascoste, l’appassionante serie coprodotta da Rai Fiction – Èliseo entertainment prodotta da Luca Barbareschi in collaborazione con Trentino Film Commission. Perché Umberto ha ucciso un altro ospite dell’albergo, mentre era in sala radio? Cosa stava per scoprire? Cosa non doveva essere rivelato? La storia riprende esattamente da dove il racconto è stato interrotto. Un omicidio commesso sotto gli occhi degli spettatori da Umberto, il padre amorevole di Lara, che continua a nascondere la verità agli altri. Mille nuove domande e il dubbio che fuori dalla Valle potrebbe essere successo qualcosa di terribile, insieme all’arrivo di nuovi misteriosi personaggi a bordo di un elicottero, sono solo le prime delle molte tappe che porteranno a scoprire le tante verità nascoste contenute in questa seconda stagione. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera.

Trama e anticipazioni

Nel primo episodio della terza puntata, dal titolo Il sospetto, mentre Natasha fugge dall’albergo con il taccuino, Lidia riesce a ferirla ad una gamba. Ma perché quel taccuino è così prezioso, tanto da rischiare la vita per averlo? Cosa c’è scritto di così importante? Federica capisce che Sabrina le ha nascosto di essere in grado di leggere il russo e decide di scovare Natasha e riprendere il taccuino.

Nel secondo episodio della terza puntata di Blackout 2 – Le verità nascoste, dal titolo La menzogna, grazie a Sabrina si scopre che le coordinate nascoste nel taccuino, identificano un bunker nel quale i sopravvissuti potrebbero rifugiarsi quando ciò che ha distrutto il mondo fuori arriverà anche lì. Quello che non sanno è che nel bunker non c’è spazio per tutti e Federica, per far entrare i suoi alleati, farà in modo che siano eliminati tutti gli ospiti dell’albergo.

Blackout 2 – Le verità nascoste: il cast

Abbiamo visto la trama di Blackout 2 – Le verità nascoste, ma qual è il cast? Nel cast di questa seconda stagione ritroviamo Alessandro Preziosi, Rike Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Caterina Shulha, Federico Russo, Giulia Patrignani, Juju Di Domenico, Mickaël Lumière, Riccardo Manera, Maria Roveran, Magdalena Grochowska ed Eugenio Franceschini. A loro si uniscono i nuovi arrivati Adele Dezi, Fiorenza Tessari, Alessio Vassallo, Marina Delmonde, e Federico Tolardo. Il tema della serie è ancora una volta il destino, con la nuova stagione piena di colpi di scena per questo mistery-drama ambientato sulle montagne del Trentino. Una stagione diretta da due giovani registi, Fabio Resinaro e Nico Marzano, che hanno saputo ritrarre la suspence, il capitolare dei sospetti, la tenerezza e il coraggio di tutti i personaggi.

Streaming e tv

Dove vedere Blackout 2 – Le verità nascoste in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni martedì alle ore 21.30 a partire dal 14 gennaio 2025. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it.