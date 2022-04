Big Show 2022: anticipazioni e ospiti della seconda puntata, 15 aprile Canale 5

Questa sera, venerdì 15 aprile 2022, Enrico Papi torna in prima serata su Canale 5 con Big Show, un format estero arrivato in Italia con Katia Follesa e Andrea Pucci, già trasmesso su Italia 1 per due stagioni. Tanti gli ospiti e il divertimento anche nella puntata di oggi di Big Show 2022, in onda venerdì 15 aprile 2022 alle 21.25 su Canale 5 con la conduzione di Enrico Papi. Ecco tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti seconda puntata

Big Show 2022 è un programma varietà che permette a chiunque di diventare protagonista della scena, almeno per una sera. Chiunque può essere coinvolto nello show, già un successo in Gran Bretagna. I telespettatori a casa, soprattutto se hanno un talento speciale o un sogno da realizzare, possono subire irruzioni improvvise delle telecamere del programma mentre cenano con amici o familiari (…complici), mentre dormono, fanno una doccia, passeggiano per strada. Quando meno se l’aspettano. L’effetto sorpresa promette grande divertimento. E tante emozioni. Anche il pubblico dell’Auditorium del Massimo a Roma può ritrovarsi sul palco per un’esibizione a sorpresa, magari con l’idolo di sempre.

Il mattatore di Big Show, Enrico Papi, guida con la consueta ironia questo divertente people show. Grande orchestra, corpo di ballo, sorprese, candid camera, sketch, ospiti, giochi, collegamenti in esterna. Tanti ingredienti, un unico collante: il coinvolgimento della gente comune. Il conduttore è affiancato dalla bellissima Zeudi Di Palma (Miss Italia 2022), dal comico Scintilla, nel ruolo di aiutante maldestro, e da Cristina D’Avena nell’inedita e divertente veste di inviata particolare. Tanti ospiti anche nella seconda puntata di oggi, 15 aprile 2022, di Big Show: da Giulia Salemi a Roberto Giacobbo e tanti altri.