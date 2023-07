Fa scalpore l’addio dalla Rai di Bianca Berlinguer. La giornalista, che conduceva Cartabianca il martedì sera su Rai 3, passa a Mediaset alla guida di un talk giornaliero su Rete 4. “Sarò sempre una donna di sinistra”, ha spiegato in un’intervista a La Stampa. Tra i motivi del suo addio al servizio pubblico, alcune divergenze di vedute con i vertici di Viale Mazzini: “Per un anno intero hanno allontanato Mauro Corona, una figura importante per la mia trasmissione. Si trattava anche di una questione di principio: è impensabile interferire così pesantemente con l’identità di Cartabianca senza il mio accordo”.

Dopo il caso Corona, che la seguirà sulle reti del Biscione, il caos per le dichiarazioni del professor Orsini: “Anche allora ho dovuto sostenere una battaglia in Rai”, spiega la giornalista, “perché si può non condividere il suo pensiero, ma le sue posizioni hanno tutto il diritto di essere rappresentate”.

“Ho subito tutto questo fino a quando, un mese fa, mi sono resa conto che nulla sarebbe cambiato davvero e che tutte le promesse e le garanzie rispetto al ruolo e allo spazio affidati dalla Rai alla mia trasmissione erano prive di fondamento”, prosegue Berlinguer. “Una spia molto significativa si trovava nel fatto che, per l’ennesima volta, mentre tutte le reti proteggono i loro prodotti con un lavoro di squadra e con la massima solidarietà interna, ogni martedì scoprivo che su La7, la trasmissione mia concorrente, era affollata di volti noti della Rai. Tutto questo conferma quanto poco il tuo editore tenga a te”, aggiunge Berlinguer.

Molto dure anche le parole usate dalla giornalista in un’intervista al Fatto Quotidiano: “In Rai ero percepita come un fastidio: mi sono sentita sola. Il fatto che io sia una donna di sinistra per qualcuno ha generato un’equazione: Che allora dovevo assecondare le decisioni di quella parte politica, in particolare era questa la pretesa di Matteo Renzi. Quando ero direttore del Tg3 richiedeva due servizi al giorno, uno contro i 5 Stelle e un altro contro Bersani. Vedo che oggi il suo giornale attacca me e altri perché avremmo ceduto al richiamo dei soldi”.

Dichiarazioni molto pesanti dopo le quali Renzi ha dato mandato ai suoi legali “di citare in giudizio civile e penale la dottoressa Bianca Berlinguer per le sue dichiarazioni contenute oggi su Il Fatto Quotidiano”.