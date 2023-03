Bianca Balti, chi sono il marito e le figlie della modella ospite a Belve

Bianca Balti, il marito, le figlie, la droga e la vita privata della modella ospite a Belve

Bianca Balti, chi sono il marito e le figlie della modella ospite oggi, 7 marzo 2023, a Belve? La 38enne supermodella italiana ha avuto una vita privata abbastanza movimentata. Nel 2006 sposa il fotografo Christian Lucidi, dal quale nella primavera 2007 ha avuto una figlia; la coppia si è poi separata nel 2010. Nel 2015 ha avuto una seconda figlia dal compagno Matthew, con cui si è poi sposata il 1 agosto 2017 a Laguna Beach; il matrimonio però è terminato appena cinque mesi dopo.

“Il primo sabato sera fuori della mia vita, a 14 anni, un ragazzo mi fa bere una bottiglia di limoncello e mi molesta – ha raccontato Bianca Balti nel podcast One More Time -. Invece di dire ‘mai più’, dal giorno dopo faccio un patto con me stessa e decido che sarei stata una cattiva ragazza. Da questo momento ho sentito la necessità di continuare a bere e usare droghe. Inizio a farne uso sempre, dalla mattina alla sera, per anni. Il mio fidanzato in quel periodo era uno spacciatore di Lodi. Io stavo proprio bene, mi sentivo una boss, pensavo fosse la vita migliore che potessi avere”.

Poi l’incontro con il mondo della moda. Si stabilisce prima a Milano, poi New York dove si innamora del fotografo Christian Lucidi: “Resto incinta dopo sole tre settimane. Dopo un mese mi chiede di sposarlo. Vivevo tutto alla giornata, ho deciso di fare la mamma e la moglie dopo un anno e mezzo dall’inizio della mia carriera. Una cosa folle”.

La relazione però dura poco, Bianca Balti torna a Milano dove riprende le cattive abitudini: “Ricomincio con le feste. Lasciavo mia figlia dai nonni, a Lodi, e io andavo di uomo in uomo passando per la droga. Era una vita disfunzionale, non ero felice, ma me ne accorgo solo ora. Ho passato tre anni così”.

Quando la figlia ha quattro anni Bianca Balti si trasferisce a Marbella, in Spagna, per mettere fine alle dipendenze e lì la sua vita ha una nuova svolta: incontra infatti il suo secondo marito Matthew McRae, DJ californiano, con il quale ha la sua seconda figlia, Mia. Dopo quattro anni, nel 2017 la modella decide di trasferirsi ad Orange County con la famiglia, ma Matilde, la sua prima figlia, preferisce non seguirla e va a Parigi dal padre: “È stato uno dei momenti più brutti della mia vita”.

“Mi ha fatto tanto male. Non mi drogavo già da tre anni, ma ho capito che Matilde non era pronta a perdonarmi. Adesso abbiamo un ottimo rapporto e mi dice che non voleva vivere con me perché ero un casino – ha proseguito Bianca Balti parlando della figlia -. Allora però è stata durissima capire che, al di là degli sforzi che avevo fatto per cambiare, il male che le avevo fatto l’aveva portata a fare questa scelta”.

Dalla fine del 2015 Bianca Balti è impegnata a sostenere il lavoro dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR); il 1 dicembre 2016, in occasione dell’evento di beneficenza Another Brick in the Wall a Milano, l’UNHCR Italia le consegna una targa di ringraziamento per celebrare un anno di impegno per i rifugiati.