Beyond Borders – Amore senza confini: trama, cast e streaming del film su La7

Stasera, lunedì 2 ottobre 2023, alle ore 21,20 su La7 va in onda Beyond Borders – Amore senza confini, film del 2003 diretto da Martin Campbell. È un film drammatico con Angelina Jolie e Clive Owen, uscito negli Stati Uniti il 24 ottobre 2003 e in Italia il 6 febbraio 2004. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sarah Jordan è una giovane donna statunitense che ha sposato un inglese e vive a Londra. Mentre partecipa ad una riunione fra persone benestanti, viene colpita dalla personalità del medico Nick Callahan che interrompe bruscamente la serata per portare alla luce i problemi che attanagliano l’Africa, e in particolare l’Etiopia, dopo la sospensione dei fondi per gli aiuti umanitari, motivata dal governo Thatcher con ragioni politiche.

Per rendere di maggior effetto la sua richiesta di aiuto, Callahan porta anche un bambino malnutrito proveniente dalle zone in cui lui presta il suo impegno, e con il quale verrà arrestato poco più tardi per aver disturbato la cena. Una persona paga la cauzione chiedendogli in cambio alcuni favori nel commercio illegale nei paesi africani, ma Callahan rifiuta di aiutarlo. Il bambino africano, intanto, durante uno spostamento in prigione, scappa e muore assiderato.

Sarah riflette a lungo sulle problematiche esposte dal dottor Callahan e infine decide di abbandonare temporaneamente il marito per andare a dare il suo aiuto direttamente sul campo, portando con sé camion pieni di medicinali e cibo. Durante il tragitto verso la base di Nick Callahan, Sarah porta sul suo camion una madre con il ventre squarciato ed un bambino in evidente stato di denutrizione. Una volta arrivata alla base, chiede a Nick di curarli, ma questi riesce a salvare solo il bambino che così può essere anche vaccinato.

Conclusa l’esperienza in Africa, Sarah fa ritorno a Londra, ha un bambino e collabora con l’ONU per gli aiuti umanitari ai profughi. Un giorno arriva a Londra un amico di Nick che le chiede di poter mettere il nome dell’ONU su dei camion di medicinali affinché questi non vengano depredati durante il tragitto. Questa richiesta, e l’aver sorpreso il marito in casa con un’amante, convince Sarah a tornare in prima linea ed aiutare Nick direttamente.

Beyond Borders – Amore senza confini: il cast

Abbiamo visto la trama di Beyond Borders – Amore senza confini, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Angelina Jolie: Sarah Jordan

Clive Owen: Nick Callahan

Teri Polo: Charlotte Jordan

Linus Roache: Henry Bauford

Noah Emmerich: Elliot Hauser

Yorick van Wageningen: Steiger

Timothy West: Laurence Bauford

Streaming e tv

Dove vedere Beyond Borders – Amore senza confini in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 2 ottobre 2023 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.