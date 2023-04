A che ora inizia la Benedizione Urbi et Orbi di Pasqua 2023: l’orario con Papa Francesco

A che ora inizia la Benedizione Urbi et Orbi di Pasqua 2023 con Papa Francesco? Appuntamento oggi, 9 aprile 2023, domenica di Pasqua, alle ore 12, subito dopo la Messa di Pasqua presieduta dal Pontefice. La Benedizione di Papa Francesco va alla città e a tutto il mondo e, con essa, il Pontefice legge il suo messaggio che passa in rassegna le zone del mondo segnate da dolore e sofferenza, come l’Ucraina. I fedeli in questo modo potranno ottenere l’indulgenza plenaria. Ma a che ora si celebra la Benedizione del Papa da Piazza San Pietro? Come già detto, segue la Messa della Pasqua che inizia alle ore 10:00 e termina poco prima delle ore 12:00, in modo da poter dare poi spazio alla Benedizione Urbi et Orbi. L’orario esatto è infatti alle ore 12:00.

Streaming e TV

Abbiamo visto a che ora inizia la Benedizione Urbi et Orbi 2023, ma dove vederla in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 e Tv2000 in diretta da Piazza San Pietro alle ore 12 di oggi, 9 aprile, nel giorno di Pasqua. Per quanto riguarda Viale Mazzini, si può pigiare il tasto 1 del telecomando, oppure il tasto 101 per la pay-tv di Sky. In alternativa, la celebrazione viene trasmessa in diretta TV anche tramite TV2000. Il canale è disponibile in chiaro al tasto 28 del digitale terrestre, oppure al tasto 18 di Tivusat, così come al tasto 157 per Sky. Per entrambe le realtà, è necessario sintonizzarsi alle ore 12:00, al termine della celebrazione della Messa di Pasqua. Per quanto riguarda la diretta streaming, si può accedere a RaiPlay tramite desktop o app oppure su TV2000, sezione Live. Diretta streaming anche sui canali di Vatican media.