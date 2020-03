Benedizione Urbi et Orbi diretta video streaming live | Papa Francesco

BENEDIZIONE URBI ET ORBI DIRETTA TV – Oggi, venerdì 27 marzo 2020, alle ore 18 Papa Francesco, vista l’emergenza Coronavirus, presiederà un momento di preghiera dal Sagrato della Basilica di San Pietro. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1 e Tv 2000 ma anche in live streaming su RaiPlay.it e YouTube.

LA DIRETTA

Benedizione Urbi et Orbi 27 marzo 2020 in tv e orario

L’evento avrà inizio, come detto, alle ore 18. Sarà possibile seguire Papa Francesco in diretta tv su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre o 501 (in HD)). Oltre alla tv di Stato la benedizione Urbi et Orbi con indulgenza plenaria del Papa verrà trasmessa anche da Tv2000 (canale 28 dtt e 157 Sky). La Benedizione Urbi et Orbi di oggi 27 marzo 2020 sarà trasmessa anche in live streaming su RaiPlay.it, sui social network vaticani e su YouTube.

Cosa succederà oggi in Piazza San Pietro

L’evento di oggi si preannuncia storico: il Papa, infatti, impartisce la Benedizione Urbi et Orbi solo in specifiche occasioni solenni, tra le quali ovviamente non è compresa quella di una preghiera in tempo di pandemia. Sarà la prima volta, inoltre, che un Pontefice si presenterà in Piazza San Pietro senza fedeli ad accoglierlo. Mercoledì scorso, sempre nell’ambito delle iniziative legate al difficile momento, Bergoglio aveva chiesto a tutti i cattolici di unirsi a lui con la preghiera del Padre Nostro a mezzogiorno.

In questo periodo, l’attenzione televisiva per gli appuntamenti con il Pontefice è notevolmente accresciuta: Tv 2000 e Rai 1 (aggiuntasi nei giorni scorsi), ad esempio, ogni mattina alle ore 7 seguono in diretta la Messa di Papa Francesco dalla cappella della residenza Santa Marta.

Potrebbero interessarti Terminator Genisys, il film: trama, cast, trailer e streaming Amici 2020, gli ospiti e le anticipazioni della quinta puntata del serale del 27 marzo The Good Doctor 3, le anticipazioni della sesta puntata in onda questa sera | 27 marzo

Leggi anche:

1. ESCLUSIVO TPI: Una nota riservata dell’Iss rivela che il 2 marzo era stata chiesta la chiusura di Alzano Lombardo e Nembro. Cronaca di un’epidemia annunciata / 2. G7, Trump vuole chiamare il Coronavirus “virus di Wuhan”. Gli altri stati: “Inaccettabile” / 3. L’Italia dice no alla bozza Ue. Conte: “10 giorni per trovare una soluzione”