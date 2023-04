Perché Benedetta primavera stasera non va in onda: il motivo

Perché Benedetta primavera stasera – venerdì 7 aprile 2023 – non va in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: nessuna cancellazione o cambio di programma. Lo show di Loretta Goggi infatti venerdì scorso ha visto la messa in onda della sua ultima puntata e chissà se tornerà il prossimo anno. Nella prima serata di oggi su Rai 1 andrà in onda la Via Crucis con Papa Francesco in vista della Pasqua che verrà celebrata domenica.

Quante puntate erano previste per Benedetta Primavera, lo show di Loretta Goggi in onda su Rai 1? In tutto sono andate in onda 4 puntate. La prima venerdì 10 marzo 2023; la quarta e ultima venerdì 31 marzo 2023. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: venerdì 10 marzo 2023 TRASMESSA

Seconda puntata: venerdì 17 marzo 2023 TRASMESSA

Terza puntata: venerdì 24 marzo 2023 TRASMESSA

Quarta puntata: venerdì 31 marzo 2023 TRASMESSA

