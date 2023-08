Benedetta Primavera: cast, ospiti, quante puntate e streaming show di Loretta Goggi in replica su Rai 1

Da sabato 12 agosto 2023 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Benedetta Primavera, la replica dello show condotto dalla grande Loretta Goggi e trasmesso già lo scorso marzo. Il titolo del programma è ispirato, ovviamente, alla canzone della Goggi “Maledetta Primavera”, classificatasi seconda al Festival di Sanremo 1981 ma ancora oggi conosciuta, ascoltata ed apprezzata in Italia e nel mondo. Il programma Benedetta Primavera non è uno show celebrativo della Goggi, contrariamente a ciò che si potrebbe pensare. “Benedetta primavera non nasce per celebrare me, nonostante abbia 63 anni di carriera da festeggiare quest’anno, ma dal desiderio di fare un viaggio nel mondo dello spettacolo e del costume – le parole della Goggi -, una lettura dedicata sia al passato che al presente, con ospiti sia di ieri che di oggi. Uno scambio e un confronto tra i giovani e chi ha la mia età”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, come il cast e gli ospiti.

Cast

Partiamo dal cast di Benedetta Primavera. A condurre lo show, come detto, c’è Loretta Goggi, affiancata da due co-conduttori d’eccezione: Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, che tornano sulle reti Rai dopo Quelli che il calcio. A tal proposito, la Goggi ha dichiarato che per lei la presenza dei due comici è fondamentale per la parte divertente del programma.

Benedetta Primavera: gli ospiti

In ogni puntata di Benedetta Primavera ci saranno degli ospiti che giocheranno con la padrona di casa, cimentandosi nei diversi siparietti organizzati per intrattenere il pubblico. Ci saranno Heather Parisi, showgirl con la quale la Goggi ha collaborato nella prima edizione di Fantastico, nel 1979. Grandi cantanti come Giorgia. Altri nomi, invece, sono legati alle fiction Rai, come l’ex volto di Don Matteo Simone Montedoro, l’influencer ed attrice Diana Del Bufalo, e Pierpaolo Spollon (impegnato in Che Dio Ci Aiuti e Doc – Nelle tue mani).

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Benedetta Primavera in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda 4 puntate: la prima il 12 agosto; la quarta e ultima il 2 settembre 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: 12 agosto 2023

Seconda puntata: 19 agosto 2023

Terza puntata: 26 agosto 2023

Quarta puntata: 2 settembre 2023

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Benedetta Primavera? La messa in onda dello show condotto da Loretta Goggi è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,55. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti (pause pubblicitarie incluse).

Streaming e tv

Dove vedere Benedetta Primavera in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,25 su Rai 1 in replica. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.