Belve oggi non va in onda: perché, motivo | 10 novembre 2022

Perché oggi Belve non va in onda? Il programma di Francesca Fagnani in seconda serata su Rai 2 inizialmente doveva andare in onda tre volte a settimana, il martedì, il mercoledì e il giovedì. Da questa settimana però si è optato per mandarlo in onda solo due volte, il martedì e il mercoledì. Ecco perché oggi, giovedì 10 novembre 2022, Belve non va in onda.

“Da questa settimana si va il martedì e il mercoledì, giorni in cui si riesce a non partire troppo tardi, per rispetto del pubblico, dell’ospite e del lavoro di tutti”, la notizia è stata data via Twitter dalla stessa Fagnani. Ma come mai si è arrivati a questa decisione dopo solo una settimana di messa in onda della nuova edizione? I motivi sono sostanzialmente due, da rintracciare all’interno del palinsesto di Rai 2.

Il giovedì in prima serata è partito infatti il nuovo talk Che c’è di nuovo, condotto da Ilaria D’Amico. Il programma però finora non ha decollato dal punto di vista degli ascolti, raggiungendo a fatica il 2 per cento di share. Un problema quindi di traino, come si dice in gergo, che ha condizionato in negativo anche gli ascolti di Belve. E poi c’è un problema di orario, visto che il talk della D’Amico si protrae oltre la mezzanotte, mandando quindi il programma della Fagnani a orari impraticabili. Per questo, almeno per il momento, si è deciso di interrompere l’appuntamento del giovedì con Belve e trasmetterlo solo il martedì e il mercoledì.