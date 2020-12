Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata: trama, cast e streaming

Questa sera, domenica 27 dicembre 2020, alle ore 21,20 su La7 va in onda Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata, film del 1971 diretto da Luigi Zampa ed interpretato da Claudia Cardinale e Alberto Sordi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Inizi anni settanta. Amedeo Foglietti, di origini romane, emigrato in Australia da 20 anni, è alla ricerca di una compagna per la vita dopo tanti anni trascorsi in solitudine. Il sacerdote missionario Don Anselmo, referente e supporto per gli emigranti italiani, gli mostra una fotografia di una tale Carmela, ragazza calabrese emigrata a Roma. Amedeo, convinto che anche lei, come le donne cui ha scritto in precedenza, resti delusa dalla sua fotografia, va a consigliarsi da Giuseppe, un amico ed ex compagno di lavoro, che lo convince a scambiare con lui la freccia che lo identifica sull’immagine. Dopo una corrispondenza piena di bugie da ambo le parti – lui si finge un benestante capostazione e lei un’operaia in una fabbrica, quando invece si prostituisce – Carmela parte finalmente per l’Australia a spese di Amedeo, dopo una rocambolesca fuga verso l’aeroporto, inseguita dal suo “protettore”…

Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Claudia Cardinale: Carmela

Alberto Sordi: Amedeo Foglietti

Tano Cimarosa: emigrato italiano da Gela

Corrado Olmi: don Anselmo

Riccardo Garrone: Giuseppe Bartone

Angelo Infanti: protettore

Streaming e tv

Dove vedere Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, 27 dicembre 2020, alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo in live streaming tramite il sito di La7.

