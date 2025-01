Bella festa: le anticipazioni e gli ospiti dello speciale su Rai 2 in onda il 2 gennaio 2025 con Pierluigi Diaco

Questa sera, 2 gennaio 2025, va in onda lo speciale in prima serata Bella Festa su Rai 2 con Pierluigi Diaco. Il conduttore porta in prima serata su Rai 2 con due speciali natalizi lo show di Bella Ma, in onda nel pomeriggio. Scopriamo insieme gli ospiti e le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni e ospiti

Nella puntata del 2 gennaio 2025 ospiti della puntata saranno l’attrice Valeria Fabrizi con la figlia avuta con lo storico componente del Quartetto Cetra Tata Giacobetti. Quindi la conduttrice televisiva ed esploratrice Licia Colò con la figlia. Poi ancora: Alba Parietti con il figlio Francesco Oppini, il comico Gabriele Cirilli con il figlio ed il cantautore Memo Remigi con il nipote. Spazio poi all’oroscopo del 2025 con Jupiter, quindi per la parte musicale super ospite Albano insieme ai Los Locos.

Streaming e tv

Potete seguire Bella Festa in diretta tv e in streaming su Rai 2 il 2 gennaio 2025 alle ore 21.20. Anche in streaming su Rai Play.