Belen ricorda in lacrime Maurizio Costanzo, ma il monologo non piace ai fan: “Sei ridicola”

Belen ricorda Maurizio Costanzo, ma il monologo non piace ai fan

Anche Belen Rodriguez ha voluto salutare Maurizio Costanzo in occasione della puntata de Le Iene, in onda su Italia 1 nella serata di martedì 28 febbraio: il suo monologo, però, non è stato apprezzato da alcuni fan che hanno rinfacciato alla showgirl argentina di non essere andata ai funerali del conduttore e giornalista.

“Iniziamo la puntata dedicandola a uno dei più grandi giornalisti italiani, colonna portante di quest’azienda a cui tutta l’Italia ha dato un ultimo saluto, Maurizio Costanzo” ha esordito Belen all’inizio della trasmissione.

“Voglio salutare anche Maria, io conservo ancora tutte le tartarughine che mi ha dato e guardandole mi vengono in mente i ricordi di Maurizio e tutti gli affettuosi consigli che mi ha dato” ha aggiunto la showgirl argentina con la voce rotta dall’emozione.

Gossip / La frecciatina di Wanda Nara a Belen Rodriguez: “Lei in Argentina non ha fatto niente”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene)

Le parole della presentatrice, però, sono finite nel mirino degli hater. Nel video postato dal programma su Instagram, infatti, sono apparsi diversi commenti di follower, che si sono scagliati contro Belen.

“Nemmeno al funerale era.. Pensa quanto è addolorata” ha scritto una utente. E ancora: “Non ha pubblicato nessun post o stories riguardo a lui ( oltre alla non partecipazione al funerale) e ora fa questo monologo perché deve? Ma per favore”.

“Non ha pubblicato nulla da giorni e stasera se ne esce così… ridicola” ha scritto ancora qualcun altro. Tuttavia c’è anche chi ha difeso la showgirl argentina sottolineando come non sia necessario esternare il proprio dispiacere per forza sui social.