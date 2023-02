La frecciatina di Wanda Nara a Belen Rodriguez: “Lei in Argentina non ha fatto niente”

Wanda Nara contro Belen Rodriguez: “Lei in Argentina non ha fatto niente”

Wanda Nara contro Belen Rodriguez: ospite di Belve, infatti, la showgirl argentina ha lanciato una frecciatina nei confronti della sua collega e connazionale.

Durante la sua intervista al programma di Francesca Fagnani, in onda su Rai 2 nella serata di martedì 21 febbraio 2023, Wanda Nara ha parlato del suo rapporto con Mauro Icardi e dei suoi progetti lavorativi non risparmiando una stoccata nei confronti di Belen Rodriguez.

“Belen mi pare sia venuta qua in Italia da piccola. In Argentina lei non ha fatto nulla, io è da quando sono una bambina che lavoro: avevo 5 anni quando ho cominciato” ha dichiarato la showgirl.

Poi, parlando di Mauro Icardi, Wanda Nara ha dichiarato: “È mio marito, stiamo insieme, siamo sempre stati una famiglia. Lui è stato praticamente per tutta la vita con me. Per me è una fortuna, per lui non lo so. Speriamo di stare insieme per tutta la vita. Mauro si è innamorato della me normale, in pigiama mentre preparavo pasta burro e parmigiano, non in discoteca”.