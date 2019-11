Belen ancora all’Isola dei Famosi? “Sì, ma solo a una condizione”

Belen Rodriguez all’Isola dei Famosi? Solo a una condizione

La febbre da Isola dei Famosi inizia a salire, e, anche se la trasmissione andrà in onda solo nella prossima primavera, già si parla di probabili nomi che potrebbero naufragare sull’isola, tra questi spunta anche quello di Belen Rodriguez.

Ancora si sa poco, pochissimo sui vip che anche quest’anno decideranno di sfidare la natura e gli altri concorrenti per vincere al programma cult di Mediaset, ma intanto il nome della showgirl argentina torna a circolare, nonostante la presentatrice tv abbia già partecipato a una delle edizioni passate.

In un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi & Canzoni, Belen non ha detto “no” in modo definitivo alla partecipazione al programma, ma ha precisato che sarebbe disposta a calarsi ancora nei panni della naufraga in Honduras solo a una condizione, che mette in difficoltà – e non poco – la produzione.

Belen Rodriguez parteciperebbe alla prossima edizione dell’Isola solo se con lei ci fossero altri due (grandi) nomi della tv italiana, suoi compagni di avventura nel programma di successo che la showgirl argentina sta conducendo su Canale 5.

“A L’Isola dei Famosi mi sono ferita e ho perso non so quanti chili, ma sono arrivata fino in fondo. Potrei ripartecipare, ma dovrebbero venire con me gli altri protagonisti di Tu Si Que Vales, da Sabrina Ferilli a Gerry Scotti, ma tanto so che Gerry non accetterebbe mai. Non ce lo vedo proprio a sopravvivere solo con il latte di cocco”.

Chissà che la bella argentina non si sbagli e il buon Gerry non scelga di partecipare davvero all’Isola? È ancora presto per scoprirlo, ma basterà attendere qualche mese per saperlo.

