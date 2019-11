Beautiful, le anticipazioni settimanali dal 25 novembre 2019

Beautiful è una soap opera americana che appassiona gli italiani da tre decenni. Con appuntamento fisso nel primissimo pomeriggio su Canale 5, Beautiful racconta le peripezie della famiglia Forrester, dalla tormentata storia d’amore tra Brooke e Ridge all’immancabile presenza di Bill Spencer.

Ma quali sono le anticipazioni di questa settimana, dal 25 novembre all’1 dicembre 2019? Vediamole insieme.

Beautiful, le anticipazioni settimanali: lunedì 25 novembre

Nella puntata di lunedì 25 novembre, in Beautiful vediamo tutta la famiglia Forrester riunita a casa di Eric. Come ogni anno, arriva il momento di festeggiare tutti insieme il Natale e, come da tradizione, il pranzo si consuma tra le mura della villa di Eric Forrester.

Tutti sono invitati a banchettare, Vivienne, Julius, Xander e Zoe. Ma tutti sono all’oscuro di una bellissima sorpresa: arriva anche Bridget.

Beautiful, le anticipazioni settimanali di martedì 26 novembre

Nella puntata di martedì, in Beautiful vediamo Pam e Charlie intenti a preparare la cena di Natale per tutti gli invitati, ma non mancheranno i colpi di scena ad animare le vacanze in casa Forrester. Grazie all’aiuto di Donna, però, la cena non andrà a rotoli e il Natale sarà salvo. Anche Hope sorprende la famiglia con un annuncio inaspettato.

Beautiful, le anticipazioni settimanali: mercoledì 27 novembre

A Natale siamo tutti più buoni e anche in Beautiful si vuole diffondere questo messaggio, motivo per cui Forrester, Logan e Spencer decidono di seppellire l’ascia di guerra per riunirsi tutti insieme e festeggiare questo importante giorno di festa. Si respira un’aria gioiosa e serena finalmente, tutti si scambiano gli auguri e sembrano carichi di buoni propositi, ma quanto durerà questa pace?

Beautiful, le anticipazioni settimanali di giovedì 28 novembre

Nella puntata di giovedì, in Beautiful vedremo il focus su Hope e Liam che riflettono su come cambierà la loro vita con l’arrivo della piccola Beth. Entrambi così felici all’idea di diventare genitori e di poter stringere la bambina tra le braccia, Liam propone a Hope di partire insieme per un viaggio prima che nasca la bambina, assaporare un’ultima vacanza senza figli.

Beautiful, le anticipazioni settimanali: venerdì 29 novembre

Nella puntata di venerdì di Beautiful, Steffy esprime il desiderio di vedere Beth crescere insieme a Kelly. La Forrester vorrebbe che sua figlia avesse una sorellina con cui crescere, com’è stato per lei con la gemella Phoebe, venuta poi a mancare a causa di un incidente d’auto. Hope, però, non ha nessuna intenzione di far crescere sua figlia con Taylor (e la sua instabilità mentale) in giro. A quel punto, Steffy decide di adottare un altro figlio.

Beautiful, le anticipazioni settimanali, sabato 30 novembre

Nella puntata di sabato, invece, vediamo in Beautiful Zoe sempre più sospettosa nei confronti di suo padre. La ragazza crede che l’uomo non sia in visita a Los Angeles per lavoro, come invece ha detto a tutti, ma crede che stia tramando qualcosa.

Hope e Liam nel frattempo stanno programmando il loro viaggio sull’isola di Catalina, ma una telefonata li costringe a cambiare improvvisamente i programmi.

Beautiful, le anticipazioni settimanali: domenica 1 dicembre

Nella puntata di domenica, l’1 dicembre, Liam deve raggiungere Steffy e Kelly, ma perde il volo e così decide di prendere il volo successivo. Hope, amareggiata, decide di partire da sola per la vacanza che avevano programmato insieme.

Beautiful vi aspetta tutti i giorni, alle ore 13:40, su Canale 5.