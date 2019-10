Beautiful, le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 16 ottobre 2019

Anche mercoledì 16 ottobre 2019 torna l’appuntamento con Beautiful. Il primo pomeriggio di Canale 5 lascia spazio a una nuova puntata della soap opera americana partita alla fine degli anni ’80 e che, dopo tre decenni, continua a conquistare il pubblico italiano (e non solo).

Beautiful infatti va in onda tutta la settimana, dal lunedì alla domenica, alle ore 13:40.

Di seguito, le anticipazioni della puntata che va in onda mercoledì 16 ottobre 2019.

Le anticipazioni settimanali di Beautiful, dal 14 al 19 ottobre

Beautiful, le anticipazioni di oggi 16 ottobre 2019

Dov’eravamo rimasti in Beautiful? Nella puntata andata in onda martedì, abbiamo visto Bill tendere una trappola a Ridge per incastrare la sua attività illecita. Registrando una telefonata tra il Forrester e il giudice McMullen, Bill è entrato in possesso della prova di cui aveva bisogno: Ridge l’ha incastrato e Bill ha intenzione di vendicarsi.

Nella puntata di mercoledì 16 ottobre 2019, vediamo però il caro Spencer avere un momento di ripensamento.

Dopo aver scoperto la verità su Ridge e il complotto organizzato contro di lui, Spencer è preoccupato che attaccando Forrester ferirà anche Brooke.

Bill è ancora innamorato di lei e non farebbe nulla per ferirla, nonostante lei abbia deciso di sostenere Ridge stando al suo fianco.

Così, dopo un’accurata riflessione, Bill decide di non sporgere denuncia nei confronti di Ridge. Vuole dimostrare a Brooke Logan di essere cambiato, di non interessarsi esclusivamente alla vendetta e di poter andare avanti nonostante i torti subiti.

Beautiful, una soap opera in onda da tre decenni

Gli italiani non possono rinunciare all’appuntamento quotidiano con Beautiful. La soap opera, creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell, è partita nel 1987 raccontando l’importanza della famiglia Forrester e del loro marchio di fabbrica nel mondo della moda.

Ambientato a Los Angeles, Beautiful racconta le peripezie della famiglia protagonista e delle altre avversarie. La Forrester Creations, composta dal patriarca Eric e dall’ormai defunta Stephanie, ha visto i figli Ridge, Thorne, Angela (defunta), Kristen e Felicia spesso in lotta tra di loro.

Potrebbero interessarti Il Paradiso delle Signore 4, le anticipazioni della puntata di domani, 16 ottobre Suora decide di diventare pornostar: Yudi Pineda si racconta a Barbara d’Urso: “La mia fede è ancora forte” Mr Robot, arriva anche in Italia la quarta e ultima stagione

La storia d’amore più importante di Beautiful è quella tra Ridge e Brooke, tormentata da tantissimi alti e bassi che li hanno portati più lontano che vicino alla felicità.

Negli anni sono stati tanti i personaggi che hanno movimentato le acque della soap opera americana: Sheila, Amber, Sally Spectra, Darla, Donna e Katie Logan (sorelle di Brooke), Bill Spencer, Liam e Wyatt Spencer (figli di Bill), Quinn, Pamela (sorella di Stephanie), Taylor, Maya e tantissimi altri ancora hanno alterato gli equilibri della trama di Beautiful.

Beautiful vi aspetta dal lunedì alla domenica su Canale 5, alle ore 13:40.

La nuova vita di Ridge di Beautiful: “Tra un piatto di ravioli e un guazzetto di seppie”