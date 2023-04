Bayou Caviar – Il prezzo da pagare: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Bayou Caviar – Il prezzo da pagare è il film in onda questa sera, venerdì 28 aprile 2023, su Sky Cinema Uno dalle ore 21.15. Una pellicola del 2018 diretta da Cuba Gooding Jr. Di seguito la trama e il cast.

Trama

Rodney ha deciso di abbandonare il mondo del pugilato per guadagnarsi da vivere come buttafuori in un locale notturno. Inaspettatamente, il gangster russo lo affida con un nuovo incarico: deve incastrare il genero del suo socio in affari, un magnate ebreo ortodosso. La missione sembra impossibile, finché non incontra Nic, una fotografa lesbica che gli offre il suo aiuto nella realizzazione di un video hard che potrebbe cambiare le sorti del caso. Rodney, però, dovrà fronteggiare non solo i pericoli che lo attendono in questo nuovo compito, ma anche i propri demoni interiori. Tra tradimenti, passati dolorosi e un amore improvviso, il protagonista dovrà trovare la forza di andare avanti e portare a termine l’incarico che gli è stato affidato.

Bayou Caviar – Il prezzo da pagare: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Bayou Caviar? Il cast del film include Cuba Gooding Jr. che interpreta il personaggio di Rodney, Famke Janssen, Richard Dreyfuss, Lia Marie Johnson e Gregg Bello. Bayou Caviar è un film che abbraccia il tema del sottobosco criminale e della vita notturna, ma al tempo stesso introduce tematiche importanti come l’omosessualità femminile, il potere dell’amicizia e dei sentimenti.

Streaming e tv

Dove vedere Bayou Caviar in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 28 aprile 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.