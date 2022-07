Battiti Live 2022: quante puntate, durata e quando finisce

Da quante puntate è composto Battiti Live 2022? La nuova edizione del concertone in giro per la Puglia parte in TV questa sera, martedì 5 luglio 2022, e prosegue per tutta l’estate. Alla conduzione si conferma ancora una volta Elisabetta Gregoraci, affiancata da Alan Palmieri. Il concerto prevede diverse tappe nelle città pugliesi. Il primo weekend, quello del 17 e 18 giugno, si è svolto a Bari e saranno proprio quelle due tappe ad animare la serata del 5 luglio in TV, precisamente su Italia 1. Sono previste poi altre tappe: la seconda a Gallipoli per il weekend del 2 e 3 luglio e la terza tappa a Trani per il 10 luglio. Al momento non conosciamo ancora la programmazione di Italia 1 poiché il concerto viene trasmesso in differita. Sappiamo però le date dei concerti live, per cui potremmo orientarci di conseguenza:

Prima tappa, Bari il 17 e 18 giugno

Seconda tappa, Gallipoli il 2 e 3 luglio

Terza tappa, Trani il 10 luglio

Durata

Quanto dura (durata) ogni tappa di Battiti Live 2022? Il concertone è diviso in vari appuntamenti sia live che televisivi. La puntata che va in onda su Italia 1 martedì 5 luglio 2022 parte alle ore 21:20 per poi concludersi alle 00:55.

Battiti Live 2022 streaming e TV

Dove vedere Battiti Live 2022 in diretta TV e live streaming? Il concerto come già detto va in onda questa sera, martedì 5 luglio 2022, su Italia 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando oppure tasto 506 per l’HD. Chi invece vuole seguire il concerto in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.