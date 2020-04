Barbara Palombelli, tutto sulla giornalista: carriera, vita privata, età e stipendio

Barbara Palombelli è una giornalista italiana e nota conduttrice televisiva e radiofonica, nat a Roma nel 1953. Figlia di Carlo e Manuela Micheli, la Palombelli è la prima di quattro figli. Si è laureata in Lettere con una tesi in Antropologia culturale e ha avviato la sua carriera da giornalista in Rai, precisamente a Rai Radio 2, nella redazione della rubrica Sala F. In seguito entra a L’europeo, diretto da Mario Pirani, mentre nel 1980 è diventata giornalista parlamentare del settimanale. Ha collaborato anche con Il Giornale, è stata vicecaporedattore di Panorama per due anni ed è stata inviata speciale del Corriere della Sera, ha lavorato per Repubblica.

In Rai, l’abbiamo vista partecipare a Domenica In, ha partecipato a Samarcanda, ha condotto Se telefonando e ha condotto una nuova serie della celebre trasmissione Il gambero. Nella stagione 2003-2004 ha affiancato Ferrara nella conduzione di Otto e mezzo su La7, ha collaborato poi con Mediaset per le rubriche del TG5, poi con Matrix, Pomeriggio Cinque e Mattino Cinque, è stata opinionista di Quarto Grado su Rete 4. Dal 2013 conduce Forum e conduce il programma Stasera Italia.

Barbara Palombelli, vita privata e social: marito e figli

Della vita privata di Barbara Palombelli che sappiamo? Che nel 1982 ha sposato il politico Francesco Rutelli e dalla loro unione è nato il figlio Giorgio. Hanno adottato altri tre figli: Serena, Francisco e Monica. Serena si è fatta conoscere al Grande Fratello Vip. Il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, nel 1991, le ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.

Chi vuole seguire la Palombelli sui social, la può trovare facilmente su Instagram qui, dov’è seguita da 51mila follower.

