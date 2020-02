Bangkok, la terza tappa di Pechino Express 2020 nella capitale thailandese: dove si trova, cosa vedere

I concorrenti di Pechino Express 2020 approdano a Bangkok nella terza puntata del programma. La terza tappa quindi sarà nella capitale della Thailandia, la città più grande e popolosa del paese situata lungo il fiume Chao Phraya.

Con una popolazione di oltre 8 milioni, Bangkok è tra le città più trafficate al mondo, una delle mete più ambite dal turismo mondiale e che, a partire dalla seconda metà del XX secolo, ha conosciuto un forte sviluppo industriale.

Chi visita Bangkok per la prima volta rimarrà sicuramente affascinato dal mix di contraddizioni che coesistono in una sola città. Sospesa tra passato e futuro, la città thailandese può contare su tantissimi elementi turistici, partendo dallo Sky Train, una ferrovia sovraelevata lunga quasi 30 chilometri, e il tuk-tuk, una specie di taxi locale a tre ruote simbolo della città.

Bangkok, dove si trova e cosa vedere in città: terza tappa di Pechino Express 2020

Cosa vedere a Bangkok? Non sappiamo dove andranno i concorrenti di Pechino Express, ma sappiamo che la città è ricca di spunti. Divisa in due dalla ferrovia, la città è ricca di templi nella zona più antica, mentre quella moderna non presenta motivo d’attrazione per il turista.

Nella parte antica, che pullula di templi, quello più antico e caratteristico è il Wat Pho, la casa dell’enorme Buddha sdraiato, alto 15 metri e lungo 46.

Un altro tempio caratteristico è il Wat Saket, in cima al Golden Mount, composto da 318 gradini dorati che porta su una collina dove si riuscono i monaci e fedeli in preghiera.

Il vero simbolo di Bangkok è Wat Phra Kaew, un enorme complesso di palazzi all’interno dei quali è presente il Palazzo Reale, l’antica residenza del sovrano.

E ancora vediamo il Buddha di Smeraldo, il Palazzo Borombhiman, il Palazzo Amarindra, il Palazzo Dusit e, nella parte più moderna, il Siam Square.

Potrebbero interessarti I sopravvissuti: chi sono Vera Gemma e Gennaro Lillio, concorrenti a Pechino Express 2020 Alessandro Marcelli, chi è il medico di Pechino Express 2020 I nostri figli, la storia vera a cui s’ispira il film con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti

Un angolo di verde molto gettonato è il Parco Lumphini. Da Bangkok è possibile anche raggiungere Phuket, una meta deliziosa fatta di acqua cristallina e sabbia dorata, un’isola thailandese perfetta per rilassarsi e per concedersi un po’ di spese al mercato di Karon Beach.

Pechino Express vi aspetta con i suoi paesaggi questa sera, martedì 25 febbraio 2020, dalle ore 21:20 su Rai 1.

Dove vedere in tv e in streaming Pechino Express