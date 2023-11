Come di consueto non le manda a dire Teo Mammucari, uno dei concorrenti più di rottura di questa edizione di Ballando con le stelle. Nella puntata di ieri, il conduttore ha commentato con il suo stile ironico l’esibizione di Antonio Caprarica: “Milly, volevamo fare i complimenti al 10 di Caprarica e al 5 a di Simona Ventura: una giuria fantastica! Non ho visto Caprarica, ho visto un tronco bruciare e gli hanno dato 10. Loro non lo dicono perché fanno i buoni, un tronco bruciato che parla inglese”.

Il giornalista ha ribattuto: “Comunque la questione del voto prescinde sempre da quello che succede al momento”. Mammucari subito lo interrompe e aggiunge: “Caprarica, ma mentre ballavi ti hanno offeso tutti”. L’ex corrispondente Rai ha invece sottolineato che da quando è iniziata la trasmissione, ha fatto molti progressi e i giudici li hanno riconosciuti. “Come capite, Teo Mammucari è una persona simpatica ma bugiarda, e di solito, spesso gli attori sono bugiardi, ora il problema è che questo tronco, grazie a questo falegname…”, ha chiosato Caprarica.

In un secondo momento, dopo la sua esibizione, Mammucari ha come di consueto battibeccato con i giudici: “Se voi fate lo spettacolo questo programma va allo stelle. Invece continuate a fare battibecchi e rovinate lo share di 2-3 punti e la gente se rompe”, ha detto il comico romano.