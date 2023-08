Ballando con le Stelle, Ricky Tognazzi è il primo concorrente ufficiale: “Sto studiando”

Milly Carlucci ha deciso di fare un regalo a tutti gli spettatori appassionati di Ballando con le Stelle, rivelando oggi, Ferragosto, il primo concorrente della nuova edizione. Nelle scorse ore sui canali social di Ballando con le Stelle è stato annunciato il primo concorrente della nuova edizione. Si tratta di Ricky Tognazzi, il regista, attore e produttore cinematografico che sarà accompagnato dalla sua inseparabile moglie, Simona Izzo.

Nel video di presentazione si vede il regista che sta cercando disperatamente di studiare in vista della sua nuova avventura da ballerino, ma la moglie continua a chiedergli incessantemente informazioni su cosa sta studiando, come sta andando e se è pronto. All’ennesima domanda, Ricky si lascia andare ad un liberatorio: “Mi fa male tutto, ho l’acido lattico! Fammi studiare in pace”, tra le risate divertite di Simona Izzo che lo seguirà “da bordo campo” durante il percorso a Ballando con le Stelle.