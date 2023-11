Ballando con le stelle, Ricky Tognazzi insulta Mariotto dietro le quinte: “In pappa il cervello” | VIDEO

Ballando con le stelle, Ricky Tognazzi insulta Mariotto dietro le quinte | VIDEO

La quarta puntata di Ballando con le stelle 2023 si preannuncia infuocata. Nelle scorse ore è infatti emerso un fuorionda di Ricky Tognazzi in cui apostrofa in modo non proprio gentile il giudice del talent Guillermo Mariotto. “Ha dato 5 a Simona? Ma chi l’ha dato? Mariotto? Vabbè Mariotto è uno sce*o, gli è andato in pappa il cervello – le parole di Ricky Tognazzi nel video diventato virale sui social -. Ma la cosa che ha detto su me e Simona? Si è bevuto il cervello veramente. Quello ha detto che si è sognato un triangolo d’amore con me e Simona”.

Ricky Tognazzi insulta gravemente Guillermo Mariotto nei backstage di #BallandoConLeStelle: “Uno scemo, gli è andato in pappa il cervello!”. pic.twitter.com/BnI1adBreo — TV Italiana (@TV_Italiana) November 10, 2023

Il riferimento riguarda l’intervento di Mariotto che durante la scorsa diretta di Ballando con le stelle aveva detto: “Ho pensato a Tognazzi, la Izzo e la Tove. Ho provato a immaginarmi anche un triangolo. Poi però mi sono addormentato. Già dopo questa fantasia ho davvero dormito”. Chissà se stasera, 11 novembre, nel corso della quarta puntata di Ballando con le stelle 2023 si tornerà sulla questione. Di certo i nervi potrebbero essere tesi…